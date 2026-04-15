Οκτώ κλήσεις σε οδηγούς για κράνος στη Μεσσηνία

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 989 έλεγχοι από τις 6 έως τις 12 Απριλίου και βεβαιώθηκαν 37 παραβάσεις (36 σε οδηγούς δικύκλων και μία σε συνεπιβάτη).

Στη Μεσσηνία το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 350 έλεγχοι και δόθηκαν 8 κλήσεις σε οδηγούς που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος και θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 350 ευρώ ενώ θα τους αφαιρεθεί και το δίπλωμα οδήγησης για 30 ημέρες. Στους άλλους νομούς οι παραβάσεις ήταν οι εξής: Αργολίδα 5, Αρκαδία 3, Κορινθία 20 και Λακωνία 1.

