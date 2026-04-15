eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026 12:51

Οκτώ κλήσεις σε οδηγούς για κράνος στη Μεσσηνία

Γράφτηκε από

Συνεχίστηκαν και τη Μεγάλη Εβδομάδα οι έλεγχοι της Τροχαίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 989 έλεγχοι από τις 6 έως τις 12 Απριλίου και βεβαιώθηκαν 37 παραβάσεις (36 σε οδηγούς δικύκλων και μία σε συνεπιβάτη).
Στη Μεσσηνία το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 350 έλεγχοι και δόθηκαν 8 κλήσεις σε οδηγούς που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος και θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 350 ευρώ ενώ θα τους αφαιρεθεί και το δίπλωμα οδήγησης για 30 ημέρες. Στους άλλους νομούς οι παραβάσεις ήταν οι εξής: Αργολίδα 5, Αρκαδία 3, Κορινθία 20 και Λακωνία 1.
Κ.Ηλ.

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις