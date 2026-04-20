Μεσσηνία: 29χρονη έκλεψε χρυσαφικά από σπίτι στο Μελιγαλά

Στις ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που έγιναν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από 2 έως 17 Απριλίου έγιναν έλεγχοι σε 544 άτομα, εκ των οποίων 490 ήταν Ελληνες και 54 ήταν αλλοδαποί. Επιπλέον, προσήχθησαν 38 άτομα, από τα οποία 30 ήταν Ελληνες και 8 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 19 άτομα.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 427 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 186 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκαν δύο ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Η εξιχνίαση κλοπής στη Μεσσηνία έγινε από το Αστυνομικό Τμήμα Οιχαλίας και αφορά μία 29χρονη Ρομά από τον Αγιο Κωνσταντίνο που βραδινές ώρες της 11ης Απριλίου έως απογευματινές ώρες της επόμενης ημέρας μπήκε σε σπίτι στο Μελιγαλά όταν έλειπε η 56χρονη ιδιοκτήτρια και αφαίρεσε χρυσαφικά και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας.

Από την προανάκριση προέκυψε πως δράστιδα είναι η 29χρονη Ρομά σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Ακόμη στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άτομα για ναρκωτικά, ένας 44χρονος στην Κυπαρισσία με 0,6 γραμμάρια χασίς και ένας 58χρονος στα Φιλιατρά με 1,54 γραμμάρια ηρωίνη. Αλλες δύο συλλήψεις έγιναν για ληγμένες άδειες κυνηγετικών όπλων. Πρόκειται για έναν 72χρονο στην Τερψιθέα του δήμου Τριφυλίας που δεν είχε ανανεώσει τις άδειες σε δύο όπλα και για έναν 59χρονο στην Καλαμάτα. Τέλος, συνελήφθησαν και δύο 15χρονοι στα Ακοβίτικα για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

