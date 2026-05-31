Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης επιστρέφει για τρίτη φορά στην Καλαμάτα

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση «Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης Ταξιδεύει» επιστρέφει στην Καλαμάτα, προσφέροντας στο κοινό της Μεσσηνίας βραβευμένα και πολυσυζητημένα ελληνικά ντοκιμαντέρ από το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σε συνεργασία με το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, διοργανώνεται ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών που θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, αρχής γενομένης από την ερχόμενη Δευτέρα. Οι προβολές (εκτός αυτών στο Κτήμα "Το Γιορτάσι" και την Αρτεμισία), θα γίνονται στο "Doc cafe" στις 9 μ.μ. με ώρα προσέλευσης τις 8.30 μ.μ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με ελάχιστη κατανάλωση 3€.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, "Βαγόνια στη βροχή" (80’), σε σκηνοθεσία Θωμά Σίδερη:Μέσα από τις μαρτυρίες δύο ανθρώπων που εκτοπίστηκαν ως παιδιά στον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ταινία χαρτογραφεί έναν αιώνα προσφυγικών μετακινήσεων στα Βαλκάνια, σε ρευστά τοπία συνόρων, μνήμης και βίας. Μια συγκλονιστική, λυρική καταγραφή του βαλκανικού τραύματος, που συνδέει με αριστοτεχνικό τρόπο το παρελθόν με το παρόν της προσφυγιάς, μέσα από μια βαθιά ποιητική κινηματογραφική γλώσσα.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, "Η νύχτα μυρίζει γιασεμί" (70’), σε σκηνοθεσία Αντώνη Κόκκινου: Κρατούμενες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού μοιράζονται στιγμές από τη ζωή τους πριν και μετά τον εγκλεισμό, εκεί όπου η έλλειψη της ελευθερίας συνυπάρχει με την αντοχή της ελπίδας. Ένα βαθιά ανθρωποκεντρικό και ευαίσθητο ντοκιμαντέρ, το οποίο αποφεύγει τον εύκολο διδακτισμό και δίνει βήμα στην αξιοπρέπεια και την εσωτερική δύναμη της γυναικείας ψυχής πίσω από τα κάγκελα. *Η προβολή αυτή θα πραγματοποιηθεί στο Κτήμα «Το Γιορτάσι» σε συνεργασία με την ομώνυμη ΚΟΙΝΣΕΠ.

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, "The Greek experiment" (109’), σε σκηνοθεσία Πάνου Χαρίτου: Ενα πολιτικό ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει την πορεία της οικονομίας, της κοινωνίας και το αποτύπωμα της κρίσης στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας κατά την πολυτάραχη περίοδο 2015-2025. Μια διεισδυτική, θαρραλέα και ψύχραιμη δημοσιογραφική ανατομία μιας ολόκληρης δεκαετίας, απαραίτητη για την κατανόηση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας και των κοινωνικών της μεταβολών.

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, "Αέναα κύματα" (75’), σε σκηνοθεσία Ιωάννη Παπαλοΐζου: Ενα πειραματικό ντοκιμαντέρ στο οποίο ο αφηγητής ανακαλεί αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία στην Κύπρο και αναλογίζεται μια ανεξίτηλη φιλία που καθορίστηκε από τον αποχωρισμό. Ενα οπτικό ποίημα για τη νοσταλγία, που καταφέρνει να μετατρέψει το προσωπικό κυπριακό βίωμα σε μια παγκόσμια, συγκινητική ελεγεία για την απώλεια και την επίμονη έλξη της πατρίδας.

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, "Το πολλαπλό σου είδωλο. Χειμερινοί κολυμβητές", (105’), σε σκηνοθεσία Γιάννη Αγγελάκη, Ανδρέα Σιαδήμα.: Η πολυσχιδής οικογένεια των μουσικών που ακολουθούν το όραμα του «πατέρα» Αργύρη Μπακιρτζή. Μια παρουσία 60 χρόνων στα πολιτιστικά δρώμενα της Ελλάδας. Ενα απολαυστικό, γεμάτο μελωδία και χιούμορ πορτρέτο μιας μπάντας-ορόσημο, που γιορτάζει τη συντροφικότητα, την αυθεντικότητα και την καλλιτεχνική ελευθερία έξω από νόρμες.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, "Κάτω από την επιφάνεια", (56’), σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπαραχάνου: Επειτα από ένα ατύχημα που τον άφησε παραπληγικό, ο Αντώνης Τσαπατάκης στρέφεται στην κολύμβηση και γίνεται παραολυμπιακός αθλητής, επαναδιαπραγματευόμενος την ταυτότητα και την αντοχή του. Μια συγκλονιστική και άκρως αισιόδοξη ιστορία ανθρώπινης θέλησης, που αποφεύγει τα κλισέ και επαναπροσδιορίζει την έννοια της ελευθερίας μέσα από τη δύναμη του νερού και της ψυχής.

Το Σάββατο 4 Ιουλίου, "Στα ίχνη των στιγμών", (119’). Ενα χρονικό στη Λευκάδα του 1960, τεκμηριωμένο από αρχειακό υλικό ενός μέλους ελβετικής ανθρωπιστικής οργάνωσης, του οποίου το έργο συνιστά φωτογραφική ανθρωπολογία. Οι αυθόρμητες εικόνες έγιναν παράθυρα σε στιγμές και σχέσεις ανθρώπων που, σε σκληρό περιβάλλον, έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Μέσα από αυτές καταγράφονται η συνύπαρξη, η επιβίωση, η αξιοπρέπεια και ο πολιτισμός ως κληρονομιά. Η Λευκάδα λειτουργεί ως τόπος-αντανάκλαση μιας κοινής εμπειρίας σε ορεινά και ημιορεινά μέρη της χώρας και ζωντανεύει μια εποχή που δεν επιστρέφει. * Η προβολή αυτή θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό δημοτικό σχολείο της Αρτεμισίας στον Ταΰγετο, παράλληλα με την πραγματοποίηση του 2ου Taygetos Camp.

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου "Η ζωή αξίζει μονάχα αν τη μοιράζεσαι", (80’), σε σκηνοθεσία Ιωάννη Ξηρουχάκη: Το ισχυρό αποτύπωμα και το παράδειγμα ζωής του Κωστή, ο οποίος πίστευε ότι η αλληλεγγύη είναι δράση στο παρόν και πρόταση για το μέλλον. Πώς έχει αλλάξει η κοινωνική αλληλεγγύη σήμερα; Ενα συγκινητικό, πολιτικό και ανθρώπινο μνημείο στη συλλογική δράση, που θέτει το πιο κρίσιμο και επίκαιρο ερώτημα των καιρών μας για τη φύση της ανιδιοτέλειας.

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, "Ζούμε ανάμεσά σας", (54’), σε σκηνοθεσία Μαρίας Κατσικαδάκου (aka Maria Cyber): Ανθρωποι από τελείως διαφορετικούς κόσμους (ακτιβιστές, καλλιτέχνες, επιστήμονες) ενώνονται με έναν κοινό, αόρατο δεσμό: έχουν όλοι τους διαβήτη τύπου 1 και παλεύουν για την ορατότητα. Ένα απαραίτητο, θαρραλέο κοινωνικό ντοκιμαντέρ που καταρρίπτει προκαταλήψεις και φωτίζει με ειλικρίνεια, χιούμορ και αμεσότητα μια άγνωστη καθημερινότητα.

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, "HillTen" (73’), σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπασταμούλου: Στην καρδιά της Κένυας, ένας Ιρλανδός πάστορας χωρίς προπονητική εμπειρία μεταμορφώνει ένα άγνωστο χωριό σε λίκνο Ολυμπιονικών και διαμορφώνει οραματιστές αθλητές. Ενα εμπνευσμένο αθλητικό και κοινωνικό παραμύθι της πραγματικής ζωής, που καθηλώνει με τον ρυθμό του και αποδεικνύει πώς η πίστη στον άνθρωπο μπορεί να γεννήσει παγκόσμιους πρωταθλητές.

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, "The mummy project", (70’), σε σκηνοθεσία Αρη Λυχναρά: Το ερευνητικό πρόγραμμα μελέτης αιγυπτιακών μουμιών από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου η αξονική τομογραφία μετατρέπει τα εκθέματα σε αφηγητές ιστοριών που ξεπερνούν τον χρόνο. Μια συναρπαστική επιστημονική περιπέτεια που παντρεύει την κορυφαία τεχνολογία με την αρχαιολογία, μετατρέποντας τη σιωπή των αιώνων σε μια ζωντανή, καθηλωτική ιστορική αφήγηση.