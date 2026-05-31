«This is Charis Lianos»: Νέο άλμπουμ με 4 singles (βίντεο)

Ο Χάρης Λιανός κυκλοφορεί το νέο του άλμπουμ «This is Charis Lianos», που περιλαμβάνει τέσσερα singles.

Ο Καλαματιανός δημιουργός, που συνδυάζει λογοτεχνία και μουσική, παρουσιάζεται στο κοινό με το καλλιτεχνικό όνομα Charis Lianos. Τα τραγούδια «Το φως της Μαρίλιας», «Φουρτούνα», «The couple» και «Sol» είναι ήδη διαθέσιμα σε όλες τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, όπως Spotify, YouTube, Apple Music και Amazon Music.

Γεννημένος και μόνιμος κάτοικος στον οικισμό Κουταλά, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Καλαμάτα. Παράλληλα με την ενασχόλησή του με τη λογοτεχνία, επεκτείνει τη δημιουργική του πορεία και στη μουσική.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του, καθώς και για τα βιβλία του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του charislianos.gr