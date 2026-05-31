Οι “Συνταξιδιώτες Καλαμάτας με τον Αλέξη Τσίπρα” συμμετέχουν στο ταξίδι της ΕΛΑΣ, του νέου κόμματος “για να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα δίκαιη, δημοκρατική και σύγχρονη. Με εντιμότητα, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη”.

Σε ανακοίνωσή τους με τίτλο “Το νέο ταξίδι αρχίζει”, επισημαίνουν ότι “σήμερα, το νέο «καράβι», με όνομα, καπετάνιο και πλήρωμα, είναι έτοιμο για ωραίο αλλά και δύσκολο ταξίδι” και δηλώνουν “είμαστε παρόντες γιατί αξίζει τον κόπο.

Αναλυτικά, οι “Συνταξιδιώτες Καλαμάτας με τον Αλέξη Τσίπρα” σημειώνουν:

“Η αναμονή χιλιάδων υποστηρικτών του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα έλαβε τέλος χθες στο κέντρο της Αθήνας ενώπιον χιλιάδων αριστερών και προοδευτικών πολιτών. Το όνομα (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛ.Α.Σ) και τα χρώματα (μπλε της Ελλάδας και κόκκινο των αγώνων) τράβηξαν τα βλέμματα και την προσοχή των ανθρώπων και των ΜΜΕ. Μεγαλύτερη όμως σημασία έχει το περιεχόμενο της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού φορέα που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός, στην οποία αποτυπώνονται:

- Οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και της δράσης του νέου κόμματος. Ο νέος πατριωτισμός που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και το κράτος Δικαίου, τοποθετεί την κοινωνία και τους ανθρώπους πάνω από τα κέρδη και τους αριθμούς, δίνει έμφαση στην Ειρήνη, την Αλληλεγγύη και στο Διεθνές Δίκαιο.

- Η σφοδρή κριτική στις ολέθριες επιλογές της διακυβέρνησης της ΝΔ: Για τις υποκλοπές, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη διαφθορά, την περιφρόνηση του κράτους Δικαίου, τη χειραγώγηση της Δικαιοσύνης και των θεσμών. Για τον διεθνή εξευτελισμό της χώρας που έχει αναδειχθεί στον καλύτερο «πελάτη» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για την άγρια ακρίβεια, την καθήλωση των μισθών και συντάξεων, την ερήμωση της υπαίθρου, τη δύσκολη θέση των μικρομεσαίων, των δανειοληπτών και κυρίως της νεολαίας. Για την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς που τροφοδοτείται και οξύνεται κυρίως από τις πολιτικές, το ήθος και το ύφος της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κ. Μητσοτάκη αλλά και του ΠΑΣΟΚ, που έγιναν σύστημα μέσα στο σύστημα και χρωστούν στις Τράπεζες ένα δισεκατομμύριο ευρώ και είναι εξαρτημένα από αυτές.

- Οι επτά δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης: Ζωή με αξιοπρέπεια. Ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Ανθεκτική χώρα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων. Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες Ειρήνης.

- Το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα προς όλους τους πολίτες, ιδίως στον κόσμο της Αριστεράς, της δημοκρατίας και της προόδου, σε μια προοδευτική πανστρατιά. Για μια νέα και μεγάλη επανεκκίνηση της χώρας, δημοκρατική και κοινωνική. Για μια κοινωνία που δεν συμβιβάζεται με τις κοινωνικές ανισότητες και δεν αφήνει τη ζωή των ανθρώπων στα χέρια της αγοράς και των ισχυρών. Για να διαμορφωθεί η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης από μια κυβερνώσα, ευρεία Αριστερά, που θα ανατρέψει τη χειρότερη κυβέρνηση και τις πολιτικές της.

- Στο νέο αυτό ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα και του πολιτικού φορέα που ηγείται, εμείς, η πρωτοβουλία «Συνταξιδιώτες με τον Αλέξη Τσίπρα», είχαμε δηλώσει από τα τέλη Φλεβάρη την υποστήριξη και συμμετοχή μας, καλώντας τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες να την πλαισιώσουν.

Σήμερα, το νέο «καράβι», με όνομα, καπετάνιο και πλήρωμα, είναι έτοιμο για ωραίο αλλά και δύσκολο ταξίδι. Το πρώτο «στοίχημα» είναι η μαζική λαϊκή στήριξη του νέου κόμματος, με τις υπογραφές της ιδρυτικής διακήρυξης διαδικτυακά στις πλατφόρμες που ανακοινώθηκαν. Μαζί με τα επόμενα «στοιχήματα» να συγκροτηθεί ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα από την κοινωνία για την κοινωνία. Για να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα δίκαιη, δημοκρατική και σύγχρονη. Με εντιμότητα, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.

- Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών του εγχειρήματος αλλά και των επιθέσεων που θα δεχθεί το νέο κόμμα, ο ηγέτης του και η πολιτική του από τους πολιτικούς του αντιπάλους και όχι μόνο. Όμως ο κύβος ερρίφθη! Οι καιροί δεν περιμένουν. Είμαστε παρόντες γιατί αξίζει τον κόπο”.

Η Προσωρινή Επιτροπή της Πρωτοβουλίας “Συνταξιδιώτες Καλαμάτας με τον Αλέξη Τσίπρα” αποτελείται από τους:

1) Αδαμοπούλου Ιωάννα, πολιτική επιστήμονα, 2) Αδαμοπούλου Σωτηρία, συνταξιούχο δικαστή, 3) Αμανατίδη Βασίλη, δικηγόρο, 4) Ανδρουλιδάκη Γιάννη, εκπαιδευτικό, 5) Βεργινάδη Μαρία, δικηγόρο, 6) Γαλιώτο Κωννσταντίνο, συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο, 7) Κισκήρα Χρίστο, μαθηματικό, 8) Κουτσικέα Γιάννη, ιδιωτικό υπάλληλο, 9) Μωρακέα Κυριακή, πολιτικό μηχανικό.