Τρίτη, 21 Απριλίου 2026 14:12

11 κλήσεις για κράνος στη Μεσσηνία την περασμένη εβδομάδα

11 κλήσεις για κράνος στη Μεσσηνία την περασμένη εβδομάδα

Premium Strom

 

Αλλοι έντεκα οδηγοί μηχανών στη Μεσσηνία θα χάσουν το δίπλωμα τους για ένα μήνα και θα πληρώσουν πρόστιμο 350 ευρώ, μιας και εντοπίστηκαν να οδηγούν δίχως να φορούν προστατευτικό κράνος.

Οι συγκεκριμένες τροχονομικές παραβάσεις έγιναν την περασμένη εβδομάδα από 13 έως 19 Απριλίου στους δρόμους της Μεσσηνίας, με τους αστυνομικούς από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας να προχωρούν σε 381 ελέγχους.

Συνολικά και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου βεβαιώθηκαν 41 παραβάσεις σε 1.107 ελέγχους.

Είκοσι επτά παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς δικύκλων, 12 σε συνεπιβάτες και δύο παραβάσεις σε οδηγούς πατινιών.

Στους άλλους νομούς οι κλήσεις για κράνος είχαν ως εξής:

Αργολίδα 1, Αρκαδία 4, Κορινθία 10 και Λακωνία 15.

