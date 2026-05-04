Καλαμάτα: 26χρονος Ρομά ξεγέλασε 79χρονη προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΗ

Θύμα αυτή τη φορά μια 79χρονη που πείστηκε από έναν 26χρονο Ρομά που της τηλεφώνησε το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης και της είπε πως είναι υπάλληλος της ΔΕΗ… Ο επιτήδειος ισχυρίστηκε στην ηλικιωμένη πως υπάρχει διαρροή ρεύματος και για τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πρέπει να βγάλει ό,τι χρήματα και χρυσαφικά είχε στο μπαλκόνι του σπιτιού της!

Η 79χρονη έπεσε στην παγίδα και έβαλε μέσα σε μία τσάντα το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, αλλά και κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας 10.000 ευρώ.

Ο 26χρονος απατεώνας… βούτηξε την τσάντα και τράπηκε σε φυγή, με την ηλικιωμένη να καταλαβαίνει εκ των υστέρων πως επρόκειτο για απάτη και να καταγγέλλει το περιστατικό στην Αστυνομία.

Αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας ύστερα από έρευνα και αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της γειτονιάς ταυτοποίησαν τον 26χρονο Ρομά, εξιχνιάζοντας το περιστατικό απάτης, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη.

Κ.Ηλ.