39χρονος Βούλγαρος έκλεψε 6 μπάλες σανό από αγρόκτημα

Ο αλλοδαπός την προηγούμενη ημέρα είχε πάει με το αγροτικό του αυτοκίνητο σε αγρόκτημα στην Καλαμάτα και είχε κλέψει έξι μπάλες σανό, αξίας 60 ευρώ. Ο 33χρονος ιδιοκτήτης του αγροκτήματος κατήγγειλε την κλοπή και το μεσημέρι της Πρωτομαγιάς ο 39χρονος Βούλγαρος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας στον Αρι και συνελήφθη. Στην αυλή του σπιτιού του βρέθηκαν και οι έξι μπάλες σανό και επεστράφησαν στον 33χρονο. Στην κατοχή του 39χρονου βρέθηκαν και 3,8 γραμμάρια χασίς, με την μικροποσότητα ναρκωτικών να κατάσχεται.

Κ.Ηλ.