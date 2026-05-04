eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 04 Μαϊος 2026 19:05

39χρονος Βούλγαρος έκλεψε 6 μπάλες σανό από αγρόκτημα

Γράφτηκε από

39χρονος Βούλγαρος έκλεψε 6 μπάλες σανό από αγρόκτημα

Premium Strom

Ενας 39χρονος Βούλγαρος συνελήφθη από την Αστυνομία ανήμερα την Πρωτομαγιά στον Αρι για κλοπή.

Ο αλλοδαπός την προηγούμενη ημέρα είχε πάει με το αγροτικό του αυτοκίνητο σε αγρόκτημα στην Καλαμάτα και είχε κλέψει έξι μπάλες σανό, αξίας 60 ευρώ. Ο 33χρονος ιδιοκτήτης του αγροκτήματος κατήγγειλε την κλοπή και το μεσημέρι της Πρωτομαγιάς ο 39χρονος Βούλγαρος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας στον Αρι και συνελήφθη. Στην αυλή του σπιτιού του βρέθηκαν και οι έξι μπάλες σανό και επεστράφησαν στον 33χρονο. Στην κατοχή του 39χρονου βρέθηκαν και 3,8 γραμμάρια χασίς, με την μικροποσότητα ναρκωτικών να κατάσχεται.

Κ.Ηλ.

 

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις