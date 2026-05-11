Δύο συλλήψεις φυγόποινων στα Ακοβίτικα

Δύο συλλήψεις ατόμων για εις βάρος τους καταδικαστικές αποφάσεις έγιναν την περασμένη Παρασκευή στη Μεσσηνία.

Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής ένας 33χρονος φυγόποινος στα Ακοβίτικα από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος Μεσσηνίας γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μεσσηνίας, για κλοπή από τον Νοέμβριο του 2025.

Στη δεύτερη περίπτωση το ίδιο απόγευμα επίσης στα Ακοβίτικα συνελήφθη μία 42χρονη Ρομά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας γιατί σε βάρος της εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Μεσσηνίας, για κλοπή από τον φετινό Μάιο.