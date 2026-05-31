Ερώτηση Χαρίτση για το κόστος του φωτισμού LED στους δρόμους

“Πόσο κοστίζει τελικά ο φωτισμός LED στους οδικούς άξονες της χώρας;”, ρωτά σε ερώτηση που κατέθεσε η Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, με πρωτοβουλία του βουλευτή Μεσσηνίας Αλέξη Χαρίτση. προς τους υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Αντικείμενο της ερώτησης είναι το κόστος και η υλοποίηση του έργου “Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED στους οδικούς άξονες της χώρας, αρμοδιότητας των 13 Περιφερειών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας”.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 130 εκ. ευρώ, με αναθέτουσα αρχή το ΤΕΕ για λογαριασμό του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Αλ. Χαρίτσης και οι 11 βουλευτές της Νέας Αριστεράς σημειώνουν ότι “σε πρόσφατο δημοσίευμα του ενημερωτικού ιστότοπου tvxs.gr γίνεται αναφορά στο κόστος της εν λόγω σύμβασης με τιμές μονάδας κατά πολύ υψηλότερες από τις τιμές της λιανικής αγοράς. Σε σχετικά ερωτήματα που ετέθησαν προς τον ΟΤΕ και το ΤΕΕ, οι απαντήσεις τους ουδόλως ξεδιαλύνουν το ζήτημα καθορισμού της τιμής μονάδας στην εν λόγω σύμβαση και μάλλον γίνεται μια προσπάθεια να απαντηθούν με αοριστίες και ανακρίβειες”.

Συνεχίζοντας επισημαίνουν ότι “εκτός του υψηλού κόστους και τον τρόπο καθορισμού των τιμών, προκύπτει και μια σειρά πρόσθετων ερωτημάτων όσον αφορά την πρόοδο υλοποίησης του έργου σε σχέση και με τη λήξη επιλεξιμότητας των δαπανών για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως επίσης και για την ανάθεση σύμβασης συμβουλευτικών υπηρεσιών εξίσου εξαιρετικά υψηλού κόστους, ύψους 2 εκ. ευρώ”.

Παρατηρούν δε, ότι ενώ ο προϋπολογισμός του έργου αφορούσε αρχικά και τις 13 Περιφέρειες της χώρας, στη σύμβαση που υπεγράφη περιλαμβάνονται 12 Περιφέρειες (πλην Νοτίου Αιγαίου) χωρίς να μεταβληθεί ο προϋπολογισμός.

“Είναι πλέον γενικευμένη η διαπίστωση ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. διέθεσε σημαντικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πρωτίστως με αδιαφάνεια αλλά και χωρίς συνεκτικό σχέδιο, χωρίς διαβούλευση, με παλινωδίες και δέσμευση πόρων σε έργα ανώριμα που στη συνέχεια απεντάσσει ειδικά στην παρούσα συγκυρία που προσπαθεί να προλάβει ώστε να μη χαθούν πόροι”, τονίζουν χαρακτηριστικά.

Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς θέτουν στους αρμόδιους υπουργούς τα κάτωθι ερωτήματα:

“1. Πώς ακριβώς και με ποια στοιχεία (αναλυτικά και ανά τιμή μονάδας) καθορίστηκε η τιμολόγηση της σύμβασης για την Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED στους οδικούς άξονες της χώρας, Αρμοδιότητας των 13 Περιφερειών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας;

2. Πόσες εκτελεστικές συμβάσεις είχαν προβλεφθεί για την υλοποίηση της συμφωνίας – πλαίσιο και πόσες εκτελεστικές συμβάσεις έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα και με τι προϋπολογισμό;

3. Πώς εξηγείται η απουσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από την εκτελεστική σύμβαση στην οποία περιλαμβάνονται οι υπόλοιπες 12 Περιφέρειες της χώρας; Υποβλήθηκε συγκεκριμένη πρόταση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και αν όχι για ποιους λόγους δεν υποβλήθηκε;

4. Πώς εξηγείται ότι ο προϋπολογισμός της εκτελεστικής σύμβασης συμπίπτει με τον προϋπολογισμό της συμφωνίας – πλαίσιο;

5. Πώς εξηγείται ότι ενώ η συμφωνία – πλαίσιο συμπεριλαμβάνει και τις 13 Περιφέρειες της χώρας και ενώ η εκτελεστική σύμβαση περιλαμβάνει τις 12 Περιφέρειες εξαιρουμένης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου δεν μειώνεται αναλογικά το συμβατικό τίμημα, το οποίο είναι το ίδιο με τον προϋπολογισμό της συμφωνίας -πλαίσιο;

6. Σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται η εκτελεστική συμφωνία και η συμφωνία – πλαίσιο (αναλυτικά για κάθε Περιφέρεια της χώρας), σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται τα σχετικά ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και πότε ολοκληρώνεται το έργο και τα ορόσημα; Θα ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα ή υπάρχει κίνδυνος απώλειας πόρων;

7. Πώς τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα της ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών σε κοινοπρακτικό σχήμα εταιρειών συμβούλων για την «αποτελεσματική υλοποίηση» έργων «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», «Ανάπτυξη Αυτόνομων Έξυπνων Τηλεδιαχειριζόμενων Δικτύων Φωτισμού τεχνολογίας LED στους οδικούς άξονες της χώρας, Αρμοδιότητας των 13 Περιφερειών για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας» κλπ; Σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται η εν λόγω σύμβαση και ποια τα παραδοτέα που έχουν παραληφθεί;”.