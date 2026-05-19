Κατηγορείται για τη δολοφονία της το 2017: Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον σύζυγο της Εξαρχουλέα  

Οκτώμισι χρόνια μετά την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα από τη Στούπα, η υπόθεση έρχεται ξανά στην επιφάνεια με τις Αρχές να θεωρούν πως πρόκειται για δολοφονία!

Η 57χρονη τότε γυναίκα εξαφανίστηκε στις 24 Οκτωβρίου 2017 και μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος της.

Οπως αποκάλυψε η εκπομπή “Φως στο Τούνελ”, οι δικαστικές αρχές θεωρούν πως πρόκειται για μία στυγερή δολοφονία, με δράστη τον σύζυγό της!

Η άτυχη γυναίκα θεωρείται πως δολοφονήθηκε στο σπίτι της στην Καλογριά της Στούπας τον Οκτώβριο του 2017 από τον σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια εξαφάνισε την σορό της και στις 29 Νοεμβρίου 2017 διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παραμένει μέχρι σήμερα.

Σε βάρος του εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, που παραμένει όμως ανεκτέλεστο,

με τις διωκτικές αρχές να τον θεωρούν φυγόδικο και καταζητούμενο.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Μεσσηνίας αναφέρεται στις αντιφάσεις, στα ψέματα και στις προσπάθειες του κατηγορούμενου να αποπροσανατολίσει τις έρευνες, ενώ αξιολογεί ως ιδιαίτερα επιβαρυντική τη στάση του μετά την εξαφάνιση της συζύγου του.

Ο σύζυγος της 57χρονης γυναίκας έχει διακόψει διακόψει κάθε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, δείχνοντας αδιαφορία για την πορεία των ερευνών.

Μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη από τη Νέα Υόρκη τον Φεβρουάριο του 2018, είχε παραδεχτεί πως τσακωνόταν συχνά με τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας όμως πως εκείνη την ημέρα η άτυχη γυναίκα έφυγε από το σπίτι τους κρατώντας μία μαύρη σακούλα με προσωπικά αντικείμενα.

Είχε υποστηρίξει ακόμη πως αναγκάστηκε να φύγει στην Αμερική, επειδή δεχόταν απειλές από τις αδελφές της Χριστίνας Εξαρχουλέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής “Φως στο Τούνελ” ο 61χρονος σήμερα κατηγορούμενος φέρεται να ζει στην πολιτεία του Μίσιγκαν, έχοντας αλλάξει 26 διαφορετικές διευθύνσεις διαμονής σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής!