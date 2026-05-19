1,8 εκ. ευρώ ψάχνει ο Δήμος Καλαμάτας για να κάνει όσα πρέπει... Σχολεία χωρίς πυροπροστασία!

Ποσό 1,8 εκ. ευρώ που αναζητείται, χρειάζεται, για να γίνουν όσα πρέπει για την πυροπροστασία όλων των σχολείων της Καλαμάτας.

Αυτό παραδέχθηκε ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος, χθες στη Δημοτική Επιτροπή, όπου εγρίθηκε η μελέτη του έργου “Συντήρηση και υλοποίηση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου” προϋπολογισμού 270.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή πυροπροστασίας, πρόκειται να εγκατασταθούν στα 76 σχολικά κτήρια του Δήμου φορητοί πυροσβεστήρες και πυροσβεστήρες οροφής με όλες τις σχετικές εργασίες τους, καθώς και φωτιστικά ασφαλείας με όλη τη σχετική καλωδίωση και τις συνδέσεις τους.

Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης ανέφεραν ότι έχει γίνει ό,τι προβλέπεται μελετητικά κι επικεντρώθηκαν στις περσινές παρεμβάσεις πυροπροστασίας στους Παιδικούς Σταθμούς, ποσού 140.000 ευρώ.

Θετικό βήμα χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, όμως, μίλησε για σοβαρό ζήτημα που δεν ολοκληρώνονται και που δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες πιστώσεις.

Γ.Σ.