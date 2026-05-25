Εκλογές στην Κύπρο: Οι νέες ισορροπίες και οι κερδισμένοι (βίντεο)

Με ποσοστό 27,1% επικράτησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, με το ΑΚΕΛ να ακολουθεί με 23,9% καταγράφοντας σημαντική όμως άνοδο, ενώ στη Βουλή κατάφερε να μπει και το κόμματο του Τικ Τόκερ ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου.

Η εκλογική αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από έντονο πολιτικό ενδιαφέρον και αυξημένη συμμετοχή των ψηφοφόρων, καθώς ψήφισαν τα δύο τρίτα του εκλογικού σώματος.

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν εξακομματική Βουλή, στην οποία εισέρχεται το ΔΗΚΟ, ενώ για πρώτη φορά εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία, γεγονός που αλλάζει τις πολιτικές ισορροπίες.

Χριστοδουλίδης: Η ετυμηγορία του κυπριακού λαού είναι απολύτως σεβαστή

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε: «Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τρόπο που τιμά τον κυπριακό λαό. Η σημερινή μέρα ανήκει στη Δημοκρατία και τους πολίτες».

Όπως υπογράμμισε, «η ετυμηγορία του κυπριακού λαού είναι απολύτως σεβαστή. Να συγχαρώ όλους τους υποψηφίους και τα κόμματα. Εκφράζω θερμά συγχαρητήρια στους βουλευτές που έλαβαν εντολή από κυπριακό λαό και τους απευθύνω μήνυμα συνεργασίας», πρόσθεσε.

«Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα» λέει η πρόεδρος του ΔΗΣΥ

Σε δηλώσεις της έξω από το οίκημα του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λευκωσία, η πρόεδρος του κόμματος που επικράτησε, Αννίτα Δημητρίου εξέφρασε τη δέσμευσή για «με σκληρή δουλειά», τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι πολίτες επέλεξαν την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι ήταν μια εκλογική μάχη «σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον και οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα».

«Ανοίγουμε μια νέα σελίδα για την Κύπρο και τον λαό της» λέει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ

Παρουσία υποψηφίων βουλευτών του ΑΚΕΛ, ο ΓΓ του κόμματος Στέφανος Στεφάνου τόνισε απόψε ότι «ανοίγουμε μια νέα σελίδα» και σημείωσε ότι το κόμμα της Αριστεράς δεν αύξησε μόνο τα ποσοστά, αλλά και τις ψήφους του στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε πως ξεκινά μια νέα, ανοδική πορεία για το κόμμα. «Μια πορεία που σηματοδοτεί όχι μόνο την ανάκαμψη των ποσοστών μας και των ψήφων μας. Αλλά σηματοδοτεί και την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης του κόσμου προς το κόμμα του λαού, προς το ΑΚΕΛ» ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Αναστρέψαμε μια καθοδική πορεία πολλών χρόνων και ώρα ανοίγουμε μια νέα σελίδα, πάντοτε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον» δήλωσε.

Στη Βουλή ο Φειδίας Παναγιώτου

Οι εκλογές στην Κύπρο επέτρεψαν επίσης και στο κόμμα του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου «Άμεση Δημοκρατία».

«Είμαστε επιτέλους στη Βουλή, δήλωσε ο Φειδίας Παναγιώτου» στο μήνυμά του μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Ο κ. Παναγιώτου είπε ότι οι πολίτες φαίνεται ότι θέλουν καινούργια κόμματα στη Βουλή, αν και δήλωσε πως «είμαι έκπληκτος λίγο με το ποσοστό που έπιασαν τα μεγάλα κόμματα. Μπράβο στα μεγάλα κόμματα και θα συνεργαστούμε μαζί μέσα στη Βουλή, όλοι μαζί για το καλό της Κύπρου». Οι τελικές κατανομές των εδρών αποτυπώνουν τις νέες πολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται στο κοινοβουλευτικό σκηνικό.

