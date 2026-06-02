Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 58χρονος Δανός για διακίνηση χασίς

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε το Σάββατο το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας όπου και απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή.

Μετά την απολογία του αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα. Παράλληλα του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 3.000 ευρώ ως εγγυοδοσία. Να θυμίσουμε πως ο 58χρονος Δανός, που διέμενε για πάνω από 20 χρόνια στην Ελλάδα, συνελήφθη στο σπίτι του στο Ασπρόχωμα. Σε διπλανό χωράφι καλλιεργούσε χασισόδεντρα και στη συνέχεια τα πωλούσε σε τοξικομανείς στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας.

Να σημειώσουμε τέλος πως ο 58χρονος δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Κ.Ηλ.