Ο εορτασμός του Αγίου Πνεύματος στην Ανω Πόλη Κυπαρισσίας

Πλήθος πιστών, τόσο την παραμονή κατά τον εσπερινό όσο και χθες, ανέβηκε τα πετρόκτιστα σκαλοπάτια για να βρεθεί στον ιερό ναό, να προσκυνήσει και να προσευχηθεί.

Εκεί χθες το πρωί τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσοστόμου, μετά το πέρας της οποίας έγινε Λιτάνευση της ιερής εικόνας την οποία μετέφεραν πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κυπαρισσίας. Προπομπός ήταν η Δημοτική Φιλαρμονική Κυπαρισσίας, ενώ την συνόδευαν ο ιερός κλήρος, εκπρόσωποι της πολιτείας και των τοπικών αρχών και πλήθος κόσμου. Η πομπή αφού διέσχισε μεγάλο τμήμα της πόλης κατέληξε στον Ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Γιάννης Λαμπρόπουλος, οι βουλευτές Μίλτος Χρυσομάλης (την παραμονή) και Περικλής Μαντάς, ο αντιπεριφερειάρχης Αναστάσιος Αδαμόπουλος, ο πρόεδρος του ΔΣ Τριφυλίας Χαράλαμπος Αυρηλιώνης, η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Τριφυλίας Χάιδω Παναγιωτοπούλου, οι αντιδήμαρχοι Σωτήρης Μπακούρος, Δήμητρα Ανδρινοπούλου, Νίκος Φρούσος, Βασίλης Αθανασόπουλος, Αντώνης Βλάχος, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Βασίλης Τζανέτος, ο διοικητής του ΑΤ Τριφυλίας Αθανάσιος Δήμας και ο προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κυπαρισσίας Παναγιώτης Λυδιώτης.

Κ.Μπ.