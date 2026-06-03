Αυξημένος ο αριθμός κλήσεων για κράνος στη Μεσσηνία σε οδηγούς μηχανών και πατινιών

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από 25 Απριλίου έως 1 Μαΐου έγιναν 1.224 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 84 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 59 σε οδηγούς δικύκλων, 6 σε συνεπιβάτες και 19 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Στη Μεσσηνία διενεργήθηκαν την περασμένη εβδομάδα 508 έλεγχοι και δόθηκαν από την Αστυνομία 42 κλήσεις, 28 σε οδηγούς μηχανών και 14 σε οδηγούς πατινιών. Πρόκειται για αυξημένο αριθμό κλήσεων, σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία των περασμένων εβδομάδων. Στους άλλους νομούς ο αριθμός των κλήσεων έχει ως εξής: Αργολίδα 24, Αρκαδία 3, Κορινθία 15, ενώ καμία κλήση δεν δόθηκε στη Λακωνία.

Κ.Ηλ.