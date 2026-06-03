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Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2026 11:57

Αυξημένος ο αριθμός κλήσεων για κράνος στη Μεσσηνία σε οδηγούς μηχανών και πατινιών

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Αυξημένος ο αριθμός κλήσεων για κράνος στη Μεσσηνία σε οδηγούς μηχανών και πατινιών

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Αυξημένες ήταν οι κλήσεις για κράνος σε οδηγούς δικύκλων και πατινιών στη Μεσσηνία την περασμένη εβδομάδα.

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από 25 Απριλίου έως 1 Μαΐου έγιναν 1.224 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 84 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 59 σε οδηγούς δικύκλων, 6 σε συνεπιβάτες και 19 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.
Στη Μεσσηνία διενεργήθηκαν την περασμένη εβδομάδα 508 έλεγχοι και δόθηκαν από την Αστυνομία 42 κλήσεις, 28 σε οδηγούς μηχανών και 14 σε οδηγούς πατινιών. Πρόκειται για αυξημένο αριθμό κλήσεων, σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία των περασμένων εβδομάδων. Στους άλλους νομούς ο αριθμός των κλήσεων έχει ως εξής: Αργολίδα 24, Αρκαδία 3, Κορινθία 15, ενώ καμία κλήση δεν δόθηκε στη Λακωνία.
Κ.Ηλ.

 

Κατηγορία Αστυνομικά
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