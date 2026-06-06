Αρκαδία: Χασισοφυτεία με 857 δενδρύλλια σε έκταση 17 στρεμμάτων! (φωτογραφίες)

Μία μεγάλη χασισοφυτεία, σε πρώιμο στάδιο, αποτελούμενη από 857 δενδρύλλια και ανεπτυγμένη σε συνολική έκταση 17 στρεμμάτων ξεσκέπασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, σε συνεργασία με συναδέλφους τους των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Αρκαδίας, Αργολίδας και Μεσσηνίας, της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Αρκαδίας, καθώς και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Μεσσηνίας.

Η φυτεία εντοπίστηκε στην Κοινότητα Μαυρογιάννη του Δήμου Τρίπολης κοντά στις Καλτεζές και σύμφωνα με υπολογισμούς το εκτιμώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος από τη χασισοκαλλιέργεια ανέρχεται σε 1,7 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα το απόγευμα της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή, όπου είχε εντοπιστεί η φυτεία, όπου βρέθηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος σε δύσβατη δασική περιοχή με πυκνή βλάστηση και φυσική κάλυψη, αποτελούμενη από 22 επίπεδα. Εκεί εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν συνολικά 857 δενδρύλλια ύψους έως 50 εκατοστά.

Επιπλέον, στο χώρο της φυτείας, εντοπίστηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για την αποξήρανση και αποθήκευση της κάνναβης μετά τη συγκομιδή, σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών, καθώς και αντίστοιχος αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός, τα οποία κατασχέθηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν στην περιοχή της φυτείας την παρουσία τουλάχιστον 2 ατόμων, πιθανόν αλβανικής καταγωγής, τα οποία κατάφεραν να διαφύγουν και από εκείνη την ώρα αναζητούνται στη γύρω περιοχή από τις αστυνομικές Αρχές.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.