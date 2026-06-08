Τρεις συλλήψεις στη Μεσσηνία για μικροποσότητες ναρκωτικών

Το πρωί του Σαββάτου στην Ελαία του δήμου Τριφυλίας ένας 30χρονος είχε στην κατοχή του 4,6 γραμμάρια χασίς και σχεδόν ένα γραμμάριο κάνναβη τύπου σοκολάτα.

Ο 30χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Β’ Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας, ενώ οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν.

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην Καλαμάτα συνελήφθη ένας 30χρονος γιατί σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό του από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Μεσσηνίας, βρέθηκε 1,45 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, ένα τσιγαριλίκι και μία ζυγαριά, τα οποία κατασχέθηκαν.

Τέλος, χθες τα ξημερώματα στο Μελιγαλά συνελήφθη ένας 20χρονοςαπό αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας,με 2,1 γραμμάρια χασίς.Προανάκριση και για τις τρεις υποθέσεις διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.