Μεσσηνία: 24χρονος έκλεψε ό,τι βρήκε από αποθήκη στην Πλατανόβρυση

Στην εξιχνίαση μιας κλοπής που έγινε σε αποθήκη στην Πλατανόβρυση του Δήμου Πύλου-Νέστορος προχώρησε το Αστυνομικού Τμήματος Πύλου-Νέστορος ύστερα από έρευνα.

Για τον κλοπή ταυτοποιήθηκε ένας 24χρονος Ρομά, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή πήγε με αγροτικό αυτοκίνητο σε αποθήκη οικίας στην Πλατανόβρυση και… φόρτωσε ό,τι βρήκε μέσα σε αυτή!

Ειδικότερα αφαίρεσε μια φρέζα, χαλκοσωλήνες, διάφορα αλουμίνια, μια μπανιέρα, σιδερένια αντικείμενα και χάλκινες μηχανές ραντίσματος.

Η αξία των κλοπιμαίων αγγίζει τα 3.000 ευρώ. Σε βάρος του 24χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.

Κ.Ηλ.