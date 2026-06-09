Εκλεψαν το χρηματοκιβώτιο από καφετέρια στην Κυπαρισσία

Σε καφετέρια στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισσίας κατάφεραν να τρυπώσουν άγνωστοι διαρρήκτες τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, από όπου άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο της επιχείρησης.

Η διάρρηξη έγινε περίπου στις 1.30 τα ξημερώματα της Τρίτης και φαίνεται ότι η κίνηση των διαρρηκτών ήταν στοχευμένη αφού κατάφεραν να μπουν στο μαγαζί από το πίσω μέρος, κινούμενοι στον ακάλυπτο χώρο του και αφού βρέθηκαν στο εσωτερικό του, άρπαξαν μόνο το χρηματοκιβώτιο χωρίς να πειράξουν κάτι άλλο, ούτε καν την ταμειακή μηχανή. Στο εσωτερικό του χρηματοκιβωτίου σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν χρήματα και άλλα έγγραφα του καταστήματος.

Την υπόθεση ερευνά το ΑΤ Τριφυλίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που φαίνεται να αποτυπώνει την κίνηση των υπόπτων δραστών.

Κ.Μπ.