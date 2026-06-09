Μεσσηνία: Εορτασμός των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας

Η εορτή των Αγίων Πάντων, έχει καθιερωθεί από την Πολιτεία και από την Ελληνική Αστυνομία ως ημέρα απόδοσης τιμής στους απόστρατους αστυνομικούς, ως ημέρα επιβράβευσης του έργου τους από την κοινωνία και τους πολίτες.

Στη Μεσσηνία τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Σωτήρος στην Καλαμάτα και ακολούθησε δέηση υπέρ των απόστρατων αστυνομικών, ενώ αναγνώστηκε η ημερήσια διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Δημητρίου Μάλλιου.

Ακολούθησε μικρή δεξίωση στο εστιατόριο - καφέ “Τριλογία” στην παραλία Καλαμάτας.

Το “παρών” στις εκδηλώσεις προς τιμήν των απόστρατων έδωσε ο Αστυνομικός Διευθυντής Μεσσηνίας Θανάσης Χριστόπουλος, ο οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό, ο πρόεδρος της Ενωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Πελοποννήσου και διοικητής της Τροχαίας Καλαμάτας Νίκος Αντωνόπουλος, η αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Μαρία Οικονομάκου,

η αντιδήμαρχος Καλαμάτας Πιπίνα Κουμάντου, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, απόστρατοι της Αεροπορίας και του Στρατού Ξηράς από το παράρτημα Μεσσηνίας, αλλά και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ενώσεων.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Μεσσηνίας Βασίλης Γεωργακόπουλος αναφέρθηκε στην πολύτιμη προσφορά των αποστράτων στην πατρίδα, την κοινωνία και τον πολίτη και ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά με υγεία.

“Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη αναγνωρίζεται το έργο και η παρακαταθήκη τους, στις νεότερες γενιές αστυνομικών”, τόνισε ο κ. Γεωργακόπουλος.

Στο πλαίσιο του εορτασμού τιμήθηκαν 16 απόστρατοι αστυνομικοί της Μεσσηνίας που αποστρατεύθηκαν από το Σώμα το 2025 και τους απονεμήθηκαν τιμητικά διπλώματα.

Κ.Ηλ.