Δύο ελαφρά τροχαία τον Μάιο στη Μεσσηνία

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Αστυνομία στους δρόμους της Μεσσηνίας τον περασμένο μήνα σημειώθηκαν δύο ελαφρά τροχαία ατυχήματα με δύο ελαφρά τραυματίες.

Το ίδιο χρονικό διάστημα και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου σημειώθηκαν 20 τροχαία ατυχήματα με συνολικά 28 παθόντες.

Ειδικότερα σημειώθηκαν δύο θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, με δύο νεκρούς,

δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα, με τρεις σοβαρά τραυματίες και 16 ελαφρά τροχαία ατυχήματα, με 23 ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν η παραβίαση προτεραιότητας και η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων τον Μάιο συγκροτήθηκαν 561 συνεργεία ελέγχων μέθης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 9.737 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 82 παραβάσεις.

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν, εκτός των άλλων και 1.744 επικίνδυνες παραβάσεις, με πάνω από τις μισές να είναι για υπερβολική ταχύτητα.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν 969 για υπερβολική ταχύτητα, 193 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, 171 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, 155 για Κ.Τ.Ε.Ο., 78 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 47 για παραβίαση σηματοδότη, 43 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 33 για αντικανονικό προσπέρασμα, 22 για παραβίαση προτεραιότητας, 16 για αντικανονικούς ελιγμούς, 9 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά και 8 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων.

Κ.Ηλ.