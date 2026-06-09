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Τρίτη, 09 Ιουνίου 2026 16:05

Μεσσηνία: 30 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών και πατινιών για κράνος

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Μεσσηνία: 30 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών και πατινιών για κράνος

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Αλλες 30 κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων και ηλεκτρικών πατινιών δόθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Μεσσηνία από την Αστυνομία, λόγω μη χρήσης κράνους.

Συνολικά στην εδαφική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου από 1 έως 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν 1.241 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 75 παραβάσεις.
Οι 50 ήταν σε οδηγούς μηχανών, έξι σε συνεπιβάτες και 19 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.
Στη Μεσσηνία έγιναν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 447 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων και 10 παραβάσεις σε οδηγούς πατινιών.
Στους άλλους νομούς οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν οι εξής: Λακωνία 7, Κορινθία 17, Αρκαδία 12 και Αργολίδα 9.
Να υπενθυμίσουμε πως με βάση το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η μη χρήση κράνους από τον οδηγό δικύκλων επισύρει πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 30 μέρες.
Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε συνεπιβάτες δικύκλων, ενώ 30 ευρώ είναι το πρόστιμο σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που δεν φορούν προστατευτικό κράνος.
Κ.Ηλ.

Κατηγορία Αστυνομικά
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