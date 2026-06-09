Παράσυρση 11χρονης από αυτοκίνητο στη Βαλύρα

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι όταν η 11χρονη μαθήτρια επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο και αυτοκίνητο που κινούταν με χαμηλή ταχύτητα επί της 7ης επαρχιακής οδού, στο ύψος της Βαλύρας, την παρέσυρε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και την τραυμάτισε.

Η 11χρονη χτύπησε όχι πολύ σοβαρά στο πόδι και στο χέρι της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για τις πρώτες βοήθειες.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Α.Τ. Οιχαλίας.