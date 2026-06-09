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Τρίτη, 09 Ιουνίου 2026 17:59

Oμιλία για την οδική ασφάλεια στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

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Oμιλία για την οδική ασφάλεια στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Navarino Agora

Ενημερωτική ομιλία με θέμα την κυκλοφοριακή αγωγή και την οδική ασφάλεια πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε μαθητές του Νηπιαγωγείου των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά.

Ο διοικητής της Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας Νίκος Αντωνόπουλος και ένας αστυνομικός του τμήματος μίλησαν στους μικρούς μαθητές και μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας και τη σωστή συμπεριφορά στο δρόμο, ως πεζοί αλλά και ως επιβάτες οχημάτων, αλλά και ως οδηγοί ποδηλάτων.

Κατηγορία Αστυνομικά
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