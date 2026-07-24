Βάσεις 2026: Ξεκινούν ένα συναρπαστικό κεφάλαιο στη ζωή τους - Νέοι φοιτητές και φοιτήτριες μιλούν στην «Ε»

Μάλιστα, στην πλειοψηφία τους πέρασαν στην πρώτη τους επιλογή, δηλώνοντας ενθουσιασμένοι για το νέο κεφάλαιο της ζωής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, νέοι πλέον φοιτητές και φοιτήτριες µε υψηλές επιδόσεις µίλησαν στην “Ε” για το πώς νιώθουν ύστερα από την επιτυχία τους, αλλά και για την καινούργια ζωή που ανοίγεται µπροστά τους. Ακόμα, στάθηκαν στην εύρεση φοιτητικής κατοικίας, η οποία χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολη λόγω χαμηλής διαθεσιμότητας και υψηλών ενοικίων.

Ρεπορτάζ: Τάσος Ανδρικόπουλος, Kώστας Μπούρας

1ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Με 18.550 μόρια, η Μαρία-Σοφία Φραγκούλη εισήχθη στην Ιατρική Ιωαννίνων. Η ίδια υποδέχθηκε θετικά το αποτέλεσμα και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στην αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Έχοντας πραγματοποιήσει μια πρώτη έρευνα το προηγούμενο διάστημα, εκτιμά ότι στα Ιωάννινα θα υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κατοικιών.

Ο Κωνσταντίνος Μπούρας, με 17.775 μόρια, πέρασε στη δεύτερη επιλογή του, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το αποτέλεσμα τον άφησε ικανοποιημένο, ενώ έχει ήδη βρει το σπίτι στο οποίο θα μείνει. Έτσι, μπορεί να περάσει το υπόλοιπο του καλοκαιριού με λιγότερο άγχος, πριν από την έναρξη της φοιτητικής του ζωής.

Η Αναστασία Τσοπανάκη, με 17.675 μόρια, εισήχθη στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Αθήνα, πετυχαίνοντας τον αρχικό της στόχο. Είχε ξεκινήσει από νωρίς την έρευνα για φοιτητική κατοικία, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία αρκετά δύσκολη. Μετά την ανακοίνωση των βάσεων, σκοπεύει να εντείνει και να κάνει περισσότερο στοχευμένες τις προσπάθειές της.

2ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Η Άννα Λέκκα, με βαθμολογία 19.240, εισήχθη στην Ιατρική Αθηνών, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες που είχε δημιουργήσει η εξαιρετική επίδοσή της. Η αναζήτηση στέγης είχε ξεκινήσει νωρίτερα, τόσο λόγω της σιγουριάς που της έδινε η βαθμολογία της όσο και εξαιτίας των δυσκολιών που είχε αντιμετωπίσει η οικογένειά της στην αντίστοιχη διαδικασία για τον αδελφό της την προηγούμενη χρονιά.

Με 19.200 μόρια, ο Δημήτρης Δαρβίρας πέρασε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, πετυχαίνοντας την πρώτη του επιλογή. Ο ίδιος είδε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την προσπάθειά του να δικαιώνεται, ενώ μετά την επισημοποίηση του αποτελέσματος ξεκινά και η αναζήτηση κατοικίας στην Πάτρα.

3ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Έχοντας συγκεντρώσει 19.100 μόρια, ο Γιώργος Σταματόπουλος πέρασε στην Ιατρική Αθηνών. Το επίσημο αποτέλεσμα έφερε μεγάλη ανακούφιση, καθώς οι εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων τού είχαν προκαλέσει ανησυχία. Η οικογένειά του διαθέτει κατοικία στην Αθήνα, επομένως δεν θα χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία αναζήτησης στέγης. Πλέον μπορεί να ετοιμάσει με μεγαλύτερη ηρεμία τις φοιτητικές του αποσκευές, ανυπομονώντας για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά του.

Με 19.000 μόρια, ο Γιώργος Μουρτζανός εισήχθη στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η σχολή αποτελούσε την πρώτη του επιλογή και η επιτυχία τού προκάλεσε μεγάλη χαρά. Σε ό,τι αφορά τη διαμονή του στην Αθήνα, θα μείνει μαζί με τον αδελφό του, ο οποίος ήδη σπουδάζει στην πρωτεύουσα.

Ο Κωνσταντίνος Πανταζής, με βαθμολογία 18.750 μόρια, πέρασε επίσης στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μετά το θετικό αποτέλεσμα, αρχίζει πλέον να οργανώνει τις επόμενες κινήσεις του και την εγκατάστασή του στην Αθήνα.

Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, με 18.625 μόρια, εισήχθη στην Ιατρική Ιωαννίνων. Ο ίδιος εμφανίστηκε ευχαριστημένος τόσο με τη σχολή όσο και με την πόλη στην οποία θα σπουδάσει. Καθώς μέχρι την ανακοίνωση των βάσεων δεν γνώριζε εάν θα περάσει στα Ιωάννινα ή στην Πάτρα, δεν είχε προχωρήσει σε έρευνα για κατοικία. Με το τοπίο να έχει πλέον ξεκαθαρίσει, μπορεί να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Έχοντας συγκεντρώσει 18.550 μόρια, η Ραφαηλία Κουτσουμπού αρίστευσε στη Θεωρητική Κατεύθυνση και εισήχθη στη Νομική Αθηνών. Η εξέλιξη αυτή ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς η βαθμολογία της ξεπερνούσε σημαντικά τα δεδομένα των περσινών βάσεων. Η Νομική αποτελούσε την πρώτη της επιλογή, με την επιτυχία να κάνει πραγματικότητα έναν μεγάλο στόχο. Έχοντας γεννηθεί στην Αθήνα, έχει ήδη εξασφαλισμένη κατοικία, καθώς ο πατέρας της εργαζόταν ως γιατρός στην πρωτεύουσα πριν μετακινηθεί στην Πύλο.

Η Βασιλίνα Ντάλα συγκέντρωσε 18.330 μόρια και πέρασε στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το αντικείμενο που επιθυμούσε εξαρχής να σπουδάσει, γεγονός που κάνει το αποτέλεσμα ακόμη πιο σημαντικό για την ίδια. Η έρευνα για κατοικία είχε αρχίσει από το προηγούμενο διάστημα και πλέον θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση. Όπως επισήμανε, η διαδικασία παρουσιάζει δυσκολίες εξαιτίας των υψηλών ενοικίων και της μεγάλης ζήτησης στη Θεσσαλονίκη.

Με 18.225 μόρια, η Έλενα Καρδαρά εισήχθη στη Νομική Αθηνών. Η ίδια αισθάνθηκε ικανοποίηση και ανακούφιση, καθώς ολοκληρώθηκε με θετικό τρόπο ένα δύσκολο και απαιτητικό κεφάλαιο. Με βάση τη βαθμολογία της είχε κινηθεί πριν από την ανακοίνωση των βάσεων και είχε ήδη βρει φοιτητική κατοικία, γεγονός που της επιτρέπει να περάσει χωρίς πρόσθετο άγχος το υπόλοιπο του καλοκαιριού.

Η Μελίτα Παλάντζα, με 18.105 μόρια, εισήχθη στη Νομική Αθηνών του ΕΚΠΑ. Η ανακοίνωση των βάσεων αποτέλεσε δικαίωση των προσπαθειών της και την έκανε να αισθανθεί ιδιαίτερη ανακούφιση. Για το πρώτο διάστημα έχει εξασφαλισμένη κατοικία, ενώ αργότερα θα προχωρήσει στην αναζήτηση του δικού της φοιτητικού σπιτιού.

Η Χριστίνα Δραμουντάνη, με 17.825 μόρια, πέρασε στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στις πρώτες θέσεις του μηχανογραφικού της είχε δηλώσει τμήματα Φαρμακευτικής και Ιατρικής, ωστόσο η ανοδική πορεία των βάσεων την οδήγησε στην αμέσως επόμενη επιλογή της. Η ίδια αναφέρθηκε με θετικά λόγια στη σχολή και στις ακαδημαϊκές δυνατότητες που προσφέρει. Παράλληλα, εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει ξανά στις εξετάσεις την επόμενη χρονιά, έχοντας πλέον τον χρόνο να αποφασίσει χωρίς πίεση.

Ο Χρήστος Αλεξανδρόπουλος, με 17.700 μόρια, εισήχθη στη Σχολή Χημικών Μηχανικών στη Θεσσαλονίκη. Η σχολή ήταν η δεύτερη επιλογή στο μηχανογραφικό του και το τελικό αποτέλεσμα τον άφησε απόλυτα ικανοποιημένο. Το ενδιαφέρον του στρέφεται πλέον στη δυνατότητα μετεγγραφής στην Αθήνα, όπου σπουδάζει ο αδελφός του, καθώς προετοιμάζεται για το επόμενο στάδιο της ζωής του.

Ο Γιάννης Κάτσιος, με 16.600 μόρια και επίδοση 19,8 στην Οικονομία, θα σπουδάσει στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εισαγωγή του στην πρώτη του επιλογή αποτέλεσε μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Η σημαντική απόσταση της βαθμολογίας του από τις περσινές βάσεις τού έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσει εγκαίρως την αναζήτηση κατοικίας και πλέον απομένει να ρυθμίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Ο Δημήτρης Θεοδωρακόπουλος, με 16.575 μόρια, είχε ουσιαστικά εξασφαλίσει την είσοδό του στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η ανακοίνωση των βάσεων αποτέλεσε την επίσημη επιβεβαίωση του αποτελέσματος που περίμενε. Έχοντας κινηθεί εγκαίρως, έχει ήδη βρει φοιτητικό σπίτι και μπορεί πλέον να απολαύσει το υπόλοιπο του καλοκαιριού πριν από την έναρξη της νέας του ζωής.

4ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Η Θάλεια Πανταζή, με 18.875 μόρια, πέρασε στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η σχολή αποτελούσε τη δεύτερη επιλογή της και το αποτέλεσμα την άφησε ιδιαίτερα ευχαριστημένη. Είχε ήδη πραγματοποιήσει μια πρώτη έρευνα για κατοικία, σημειώνοντας ότι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη δεν φαίνεται τόσο δύσκολη όσο στη «χαώδη», όπως τη χαρακτήρισε, Αθήνα.

Ο Γιώργος Γεωργούλιας του Κωνσταντίνου, με 18.725 μόρια, θα σπουδάσει στη Νομική Αθηνών, η οποία βρισκόταν στην πρώτη θέση του μηχανογραφικού του. Η υψηλή βαθμολογία τού επέτρεψε να περιμένει την ανακοίνωση των βάσεων με λιγότερη αγωνία, αλλά και να κινηθεί εγκαίρως για την εξασφάλιση φοιτητικής κατοικίας.

Η Παναγιώτα Οικονομάκου, με βαθμολογία 18.400 μόρια, πέρασε στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης, καθώς η φετινή άνοδος των βάσεων ανέτρεψε τα αρχικά δεδομένα. Πρώτος της στόχος ήταν η Πάτρα, όμως η σημαντική αύξηση δεν της επέτρεψε να εισαχθεί εκεί. Επόμενο βήμα είναι πλέον η αναζήτηση κατοικίας στην Αλεξανδρούπολη.

Η Δέσποινα Αθανασοπούλου, με 18.260 μόρια, πέρασε στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συγκεκριμένη σχολή αποτελούσε τη δεύτερη επιλογή της και το αποτέλεσμα ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες της. Έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει διαθέσιμες κατοικίες στην Αθήνα και, μετά την ανακοίνωση των βάσεων, η αναζήτησή της γίνεται περισσότερο στοχευμένη. Η ίδια αναφέρθηκε στις δυσκολίες εξεύρεσης ενός οικονομικού φοιτητικού σπιτιού στην πρωτεύουσα, ελπίζοντας ότι θα προκύψει σύντομα μια κατάλληλη επιλογή.

Ο Δημοσθένης Λυκοτραφίτης, με 18.100 μόρια, εκπλήρωσε τον στόχο του, καθώς εισήχθη στη Νομική Αθηνών. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο με βάση τη βαθμολογία του και τα δεδομένα των περσινών βάσεων, με την επίσημη ανακοίνωση να επισφραγίζει την προσπάθειά του. Ο ίδιος είχε ήδη εξασφαλίσει κατοικία μετά τη γνωστοποίηση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών, ενώ θέλησε να ευχαριστήσει για ακόμη μία φορά τους καθηγητές του σχολείου του για τη συμπαράστασή τους.

Με 18.100 μόρια, η Ιωάννα Πετροπούλου πέρασε στο Τμήμα Φαρμακευτικής στην Αθήνα. Η σχολή βρισκόταν ανάμεσα στις πρώτες επιλογές της, μετά τα Τμήματα Οδοντιατρικής, και η εξέλιξη την άφησε ευχαριστημένη. Καθώς η οικογένειά της διαθέτει κατοικία στην πρωτεύουσα, μπορεί να περάσει το υπόλοιπο του καλοκαιριού με μεγαλύτερη ηρεμία.

Η Αναστασία Αποστολοπούλου, με 18.000 μόρια, πέρασε στη Νομική Αθηνών, πετυχαίνοντας τον στόχο που είχε θέσει εξαρχής. Η φοιτητική της κατοικία είναι ήδη εξασφαλισμένη, με ένα σημαντικό βάρος να φεύγει από πάνω της και να της επιτρέπει να χαρεί πιο ξέγνοιαστα το υπόλοιπο του καλοκαιριού.

Ο Γιώργος Λίτσας, με 17.850 μόρια, εισήχθη στη Σχολή Κτηνιατρικής στην Καρδίτσα, η οποία αποτελούσε τη δεύτερη επιλογή του. Το αποτέλεσμα τον άφησε ιδιαίτερα ευχαριστημένο, ενώ το επόμενο πρακτικό βήμα είναι η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας.

Η Βασιλική Κασιδάκη, με 17.725 μόρια, πέρασε στην πρώτη της επιλογή, στη Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Το τελικό αποτέλεσμα ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθειά της και έβαλε τέλος στην αγωνία της αναμονής. Πλέον θέλει να περάσει πιο χαλαρά το υπόλοιπο του καλοκαιριού, πριν από την έναρξη του επόμενου κεφαλαίου της ζωής της.

Με 17.450 μόρια, η Χαρίκλεια Λαμπρινούδη πέτυχε στην πρώτη της επιλογή, στη σχολή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η ανακοίνωση των βάσεων έδιωξε ένα σημαντικό μέρος της αγωνίας της και επιβεβαίωσε την επιτυχία της. Προτεραιότητά της είναι πλέον η εύρεση κατοικίας, ώστε να οργανώσει την εγκατάστασή της και το νέο της ξεκίνημα.

5ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Ο Γιώργος Σεντεμέντες, γνωστός στο μουσικό στερέωμα ως «Εισαγγελέας», ετοιμάζεται να συνδυάσει τη μέχρι σήμερα καλλιτεχνική του πορεία με ένα νέο κεφάλαιο σπουδών. Έχοντας ήδη καταγράψει σημαντικές μουσικές επιτυχίες από την ηλικία των 14 ετών, με 18.125 μόρια έκανε πραγματικότητα το όνειρό του και εισήχθη στη Νομική Αθηνών. Όπως ανέφερε, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών περίμενε την επίσημη επιβεβαίωση, αισθανόμενος πλέον δικαιωμένος και υπερήφανος ύστερα από έναν μακρύ και δύσκολο αγώνα. Αναφερόμενος στην πρόσφατη κυκλοφορία του με τίτλο «Κοίτα με τώρα», σημείωσε ότι στόχος του ήταν οι στίχοι να αγγίξουν τους ανθρώπους στην καρδιά και θεωρεί ότι αυτό επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Με λιγότερο άγχος πλέον, μπορεί να απολαύσει το καλοκαίρι, έχοντας προγραμματισμένες εμφανίσεις στο Φεστιβάλ Μπύρας στην Καλαμάτα και στο Φεστιβάλ του Δεσύλλα. Παράλληλα, με την εγκατάστασή του στην Αθήνα σκοπεύει να ασχοληθεί ξανά και με το ποδόσφαιρο.

Ο Βασίλης Κωνσταντινίδης συγκέντρωσε 16.500 μόρια και πέρασε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στην Πάτρα, το οποίο αποτελούσε τη δεύτερη επιλογή του. Όπως σχολίασε, το αποτέλεσμα τον ικανοποίησε «100%» και πλέον ξεκινά τη διαδικασία αναζήτησης του νέου του σπιτιού στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Ο Δημήτρης Πατικόπουλος, με 16.350 μόρια, πέρασε στη Σχολή Πυροσβεστών. Παράλληλα, διατηρεί τη δυνατότητα να διεκδικήσει την εισαγωγή του στην πρώτη του επιλογή, τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μέσω των εσωτερικών εξετάσεων της σχολής. Ο ίδιος δηλώνει έτοιμος για όσα ακολουθούν, έχοντας προετοιμαστεί κατάλληλα.

6ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Με 17.510 μόρια, η Νικολέτα Μπαντή πέρασε στο Τμήμα Βιολογίας στην Πάτρα, διατηρώντας τη δυνατότητα μετεγγραφής στη Θεσσαλονίκη. Η ίδια στάθηκε στην ιδιαίτερα μεγάλη άνοδο των βάσεων για το συγκεκριμένο τμήμα, κάνοντας λόγο για «ακραία» μεταβολή. Με το αποτέλεσμα πλέον γνωστό, μπορεί να ξεκουραστεί και να χαλαρώσει μέχρι την έναρξη των εγγραφών.

Ο Χρήστος Δραγκιώτης, με βαθμολογία 16.340 μόρια, πέρασε στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η σχολή ήταν η δεύτερη επιλογή του και η επιτυχία τού προκάλεσε χαρά. Επόμενη προτεραιότητά του είναι να διευθετήσει το ζήτημα της κατοικίας, παρατηρώντας ότι τα ενοίκια που έχει εντοπίσει είναι ιδιαίτερα αλμυρά.

Ο Άγγελος Κανελλόπουλος, με 16.100 μόρια, θα σπουδάσει στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας της Πάτρας. Ο ίδιος υποδέχθηκε θετικά το αποτέλεσμα και εμφανίζεται έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην ακαδημαϊκή και προσωπική του διαδρομή.

Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Η Μαριλένα Κουτέλα συγκέντρωσε 18.780 μόρια, βαθμολογία που της επέτρεψε να εισαχθεί άνετα στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η ίδια είδε με ενθουσιασμό την προσπάθειά της να αποδίδει καρπούς και ανυπομονεί για τη νέα περίοδο της ζωής της. Χάρη στην υψηλή βαθμολογία της, είχε κινηθεί εγκαίρως και έχει ήδη βρει σπίτι στην Αθήνα, γεγονός που της επιτρέπει να περάσει με μεγαλύτερη άνεση το υπόλοιπο του καλοκαιριού.

Η Ιωάννα Κουτσουμπού, με 17.850 μόρια, πέρασε στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η σχολή ήταν η δεύτερη επιλογή της, μετά το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την έκανε να αισθανθεί χαρά και ανακούφιση, καθώς είναι πλέον έτοιμη για τη νέα αρχή. Σε ό,τι αφορά τη διαμονή της, θα μείνει μαζί με την αδελφή της, η οποία σπουδάζει στο Πολυτεχνείο.

Γενικό Λύκειο Κυπαρισσίας

Αθανάσιος Δημητρακόπουλος: «Είμαι πολύ χαρούμενος με την επιτυχία μου στις Πανελλαδικές που κατάφερα να πιάσω την πρώτη μου επιλογή, παρ’ όλη τη φετινή εκτόξευση των βάσεων. Οι κόποι μου έτσι πιστεύω, ανταμείφθηκαν και είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Η σχολή που πέρασα, με 18.980 μόρια, είναι το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.».

Κωνσταντίνος Τσάλτας: «Πέρασα Φαρμακευτική στην Πάτρα με 18.510 μόρια και είναι αυτό που ήθελα εξαρχής, δεν ήθελα κάτι άλλο όπως Ιατρική. Είμαι ανάμεσα στους πρώτους και αυτό με ικανοποιεί, δικαιώθηκε η προσπάθειά μου».

Λαμπρινή Βυρίνη: «Πέρασα, με 18.360 μόρια, στο Τμήμα Φαρμακευτικής στο ΕΚΠΑ. Η Σχολή που ήθελα ήταν η Ιατρική αλλά ανέβηκαν οι βάσεις και δεν την έπιασα. Ούτως ή άλλως είναι μια πολύ καλή σχολή η Φαρμακευτική και ήταν η δεύτερη επιλογή μου και είμαι πολύ ευχαριστημένη».

Δήμητρα Αποστολοπούλου: «Έβγαλα 17.750 μόρια και πέρασα Νομική Θεσσαλονίκης. Είμαι χαρούμενη γιατί η Νομική ήταν το όνειρο μου και πάρα τις δυσκολίες και την πίεση της φετινής χρονιάς τα κατάφερα. Καλή αρχή σε όλους τους φοιτητές».

ΕΠΑ.Λ. Κυπαρισσίας

Διαμάντω Γιαννοπούλου: «Η φετινή χρονιά ήταν η πιο απαιτητική της ζωής μου, γεμάτη σκληρή δουλειά, επιμονή και καθημερινή προσπάθεια. Από την αρχή ήξερα ότι ήθελα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να πετύχω τους στόχους μου. Τελικά, συγκέντρωσα 18.972 μόρια, εξασφαλίζοντας την εισαγωγή μου στη σχολή της πρώτης μου επιλογής, την Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεν θα μπορούσα να φτάσω ως εδώ χωρίς την αμέτρητη στήριξη της οικογένειάς μου που με εμπιστεύτηκε και στάθηκε δίπλα μου σε όλη αυτή την πορεία, χωρίς να μου δημιουργεί επιπλέον άγχος. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους καθηγητές και τους φροντιστές μου, που με καθοδήγησαν σε κάθε βήμα και με βοήθησαν να διατηρήσω την αυτοπεποίθησή μου. Αυτή η επιτυχία αποτελεί για μένα μια νέα αρχή. Θέλω να αξιοποιήσω τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μου, να εξελιχθώ τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε προσωπικό επίπεδο και να παραμείνω πιστή στα όνειρα και τις αξίες μου. Σε όσους προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές, θα ήθελα να πω να πιστεύουν στις δυνατότητές τους, να μην εγκαταλείπουν την προσπάθεια και να θυμούνται ότι κάθε μικρό βήμα τους φέρνει πιο κοντά στην επιτυχία».

Γεωργία Γεωργακά: «Συγκέντρωσα 18.720 μόρια και η ανακοίνωση των βάσεων δικαίωσε με τον καλύτερο τρόπο έναν πολύχρονο αγώνα γεμάτο επιμονή, αφοσίωση και θυσίες, καθώς εισάγομαι στη Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αποτελούσε την πρώτη μου επιλογή, κατακτώντας την 4η θέση μεταξύ των επιτυχόντων της Σχολής. Η διαδρομή αυτή απαιτούσε πειθαρχία, προσήλωση και πίστη στον στόχο μου, γι’ αυτό και η σημερινή ημέρα αποτελεί για εμένα μια στιγμή βαθιάς ικανοποίησης και ευγνωμοσύνης. Η χαρά είναι απερίγραπτη και η συγκίνηση ακόμη μεγαλύτερη, διότι η επιτυχία αυτή αποτελεί την επιβράβευση μιας μακροχρόνιας πορείας γεμάτη κόπο, επιμονή και αφοσίωση, καθώς και την αφετηρία ενός νέου και δημιουργικού κεφαλαίου στη ζωή μου. Σίγουρα, δεν θα είχα καταφέρει να φτάσω μέχρι εδώ χωρίς την υποστήριξη της οικογένειάς μου και των καθηγητών μου, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την καθοδήγηση και την συμπαράστασή τους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της απαιτητικής χρονιάς».

Νικολέττα Κόλλια: «Σήμερα ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια πολλών μηνών με τον καλύτερο τρόπο. Πέρασα, με 18.500 μόρια, στην πρώτη μου επιλογή , Βιοιατρικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και είμαι πολύ περήφανη. Ήταν μια χρονιά γεμάτη άγχος, όνειρα και αμφιβολίες όμως με συνεχή επιμονή και υπομονή πέτυχα τον στόχο μου. Ό,τι έχω καταφέρει το οφείλω και στην οικογένεια μου και τους καθηγητές μου γιατί πίστεψαν σε εμένα και με ενθάρρυναν καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς. Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγεται μπροστά μου και είμαι πολύ αισιόδοξη για αυτό. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη φοιτητική μου ζωή και να κυνηγήσω τα όνειρα μου. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλή σταδιοδρομία και σε όσους συνεχίζουν την προσπάθειά τους για τις Πανελλαδικές, θέλω να πω να μην πάψουν ποτέ να πιστεύουν στον εαυτό τους. Οι εξετάσεις είναι ένας σημαντικός σταθμός, αλλά όχι ο τελικός προορισμός».

ΓΕΛ Γαργαλιάνων

Μαριγκλέν Μπρέγκου: «Πέρασα στο τμήμα Ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στο Μετσόβιο πολυτεχνείο. Νιώθω μεγάλη ανακούφιση που οι κόποι και οι προσπάθειές μου καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς ανταμειφθήκαν. Είμαι χαρούμενος που μετά από τόσα χρόνια προετοιμασίας κατάφερα να περάσω στην σχολή που ήθελα».

Δήμητρα Δέσποινα Αλεξανδρή: «Νιώθω απέραντη χαρά που πέρασα στην σχολή πρώτης επιλογής μου, στη Φαρμακευτική του Πανεπιστημίου Πατρών. Είμαι 4η στη σειρά εισαγωγής, κάτι που με ευχαριστεί ακόμα περισσότερο. Η επιτυχία μου αυτή αποτελεί την εκπλήρωση ενός μεγάλου ονείρου που απαιτούσε πολλή προσπάθεια, επιμονή και αφοσίωση. Η φετινή χρονιά ήταν απαιτητική, γεμάτη άγχος και πίεση, όμως κάθε δυσκολία άξιζε αυτή την στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη και αμέριστη στήριξη, καθώς και όλους τους καθηγητές μου. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Παναγιώτα Μπουγά: «Πέρασα στη Νομική Αθηνών που ήταν και η πρώτη επιλογή , είμαι πολύ χαρούμενη , έπεσαν οι βάσεις και όλα πήγαν καλά. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά , επίσης να ευχαριστήσω πολύ όλους τους καθηγητές μου και την οικογένεια μου και όλους όσους με βοήθησαν. Η νομική ήταν κάτι που το ήθελα από μικρή μου αρέσει σαν επάγγελμα και ήθελα να το ακολουθήσω».

ΓΕΛ Φιλιατρών

Παναγιώτα Τσάφου: «Πέρασα στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αισθάνομαι χαρά , έχω πλέον ηρεμήσει μου έφυγε το άγχος όλης της χρονιάς. Αισθάνομαι ωραία και ευγνώμων για τους καθηγητές μου που με βοήθησαν να πετύχω αυτό που ήθελα. Τα σχέδια μου τώρα είναι να πάρω το πτυχίο και αργότερα να δω για κάποιο μεταπτυχιακό, αλλά και να βρω μια δουλειά ικανοποιητική που να μου ταιριάζει. Επέλεξα τη σχολή βλέποντας τα μαθήματα , τις προοπτικές που έχει και είναι αυτό που μου ταιριάζει και θέλω να ασχοληθώ».

Γεωργία Αλεξανδροπούλου: «Πέρασα στη σχολή οικονομικής επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών , νοιώθω απέραντη χαρά υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη, διότι οι κόποι , οι θυσίες και η προσπάθεια των τελευταίων χρόνων ανταμείφτηκαν. Τα οικονομικά είναι ένας κλάδος που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα , αυτό προέκυψε τα τελευταία χρόνια που προσπαθούσα να ανακαλύψω τι με εκφράζει. Πλέον θέλω να ολοκληρώσω τις σπουδές και να βρω μια δουλειά που θα με εκφράζει και αντιπροσωπεύει ώστε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια να προσφέρω τις γνώσεις μου. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου που στάθηκε δίπλα μου σε κάθε δυσκολία , με στήριξε , πίστεψε σε εμένα και με ενθάρρυνε , ακόμη και όταν αμφέβαλα για τον εαυτό μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές μου γιατί με καθοδήγησαν με τις γνώσεις και τις συμβουλές τους και γιατί πίστεψαν σε εμένα. Αλλά και στους φίλους μου που ήταν πάντα δίπλα μου και μου έδιναν δύναμη στις απαιτητικές στιγμές».

Δήμητρα Λυμπεροπούλου: «Έγραψα 18.319 μόρια μαζί με τα αθλήματα και πέρασα ΣΕΦΑΑ Αθηνών. Προσπάθησα πολύ όλη την χρονιά χωρίς να στερηθώ τις προσωπικές μου στιγμές, το άθλημα μου και τους αγώνες μου και χαίρομαι που τα κατάφερα».