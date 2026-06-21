Καλαμάτα: Απόπειρα ληστείας νεαρών με απειλή ψεύτικου όπλου - Σύλληψη 31χρονου

Απόπειρα ένοπλης ληστείας από έναν 31χρονο Ρομά με θύματα μία παρέα 4 νεαρών σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Ηταν γύρω στις 10:15 το βράδυ όταν μία παρέα δύο αγοριών και δύο κοριτσιών ηλικίας από 19 έως 22 ετών περπατούσαν στην οδό Μιαούλη κοντά στο Πάρκο Λιμενικού, όταν ο 31χρονος τους πλησίασε και με την απειλή ενός περίστροφου όπλου, προσπάθησε να τους αφαιρέσει χρήματα.

Οι νεαροί φοβισμένοι έτρεξαν για να ξεφύγουν και κατέφυγαν στο Λιμεναρχείο Καλαμάτας καταγγέλλοντας το περιστατικό και άμεσα ειδοποιήθηκε υπηρεσιακά και η Αστυνομία.

Γύρω στις 10:40 το βράδυ αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας τον εντόπισαν σε κοντινή απόσταση από το σημείο της απόπειρας και αφού αναγνωρίστηκε από τους νεαρούς συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκε και το… όπλο, το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ψεύτικο, κάτι που όμως φυσικά δεν είχε γίνει αντιληπτό από την παρέα των νεαρών, την ώρα του εκφοβισμού.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.