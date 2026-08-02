Θεσσαλονίκη: Κοιμήθηκαν έξω από αστυνομικό τμήμα για να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα (Βίντεο)

Μεγάλες ουρές σχηματίζονται καθημερινά τις τελευταίες μέρες έξω από τα τμήματα έκδοσης διαβατηρίων, καθώς χιλιάδες πολίτες σπεύδουν να προλάβουν την έκδοση νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων πριν τη λήξη της προθεσμίας, αύριο 3 Αυγούστου.

Στη Θεσσαλονίκη, για ακόμη μία μέρα παρατηρήθηκαν ουρές, όπως στο Αστυνομικό τμήμα Τούμπας, που είναι από τα μεγαλύτερα του νομού και κάποιοι για να είναι εγκαίρως εκεί, κοιμήθηκαν απ’ έξω…Έφτασαν από το βράδυ όσοι ήταν γραμμένοι πρώτοι στη λίστα προτεραιότητας. Ο λόγος που συρρέει τόσος κόσμος είναι ότι θέλουν να εκδώσουν διαβατήριο με την παλαιού τύπου ταυτότητα, καθώς από αύριο λήγει η σχετική προθεσμία. Αρκετοί προμηθεύτηκαν καρεκλάκια, για την αναμονή και άλλοι έφεραν μέχρι και ξαπλώστρα. Το αστυνομικό τμήμα Τούμπας, το τμήμα έκδοσης διαβατηρίων λειτουργεί σήμερα από τις 8.00 το πρωί, μέχρι τις 14.30. Ίδια εικόνα παρατηρείται και στα άλλα αστυνομικά τμήματα στη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι τον Μάιο, το αστυνομικό τμήμα Τούμπας, στο τμήμα έκδοσης διαβατηρίων καθημερινά γίνονταν 80 αιτήσεις για έκδοση διαβατηρίου, ενώ τον τελευταίο μήμα ο αριθμός των αιτήσεων έχει φτάσει στις 250 καθημερινά.

Λόγω της αυξημένης προσέλευσης πολιτών για έκδοση διαβατηρίου, θα λειτουργήσουν σήμερα εκτάκτως (02-08-2026) Κυριακή, το Γραφείο Διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, κατά το ωράριο 08:00 έως 12:00, το Γραφείο Διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς, κατά το ωράριο 08:00 έως 15:00, το Γραφείο Διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, κατά το ωράριο 08:00 έως 12:00, το Γραφείο Διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, κατά το ωράριο 08:00 έως 14:00 κα το Γραφείο Διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, κατά το ωράριο 08:00 έως 12:00.

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