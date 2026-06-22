Καλαμάτα: Σύλληψη Βούλγαρου για υπόθεση ναρκωτικών έπειτα από βούλευμα

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 37χρονος Βούλγαρος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Καλαμάτας από τον Φεβρουάριο για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα ο 37χρονος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στην Καλαμάτα από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι περιοριστικοί όροι που του είχαν επιβληθεί είχαν αντικατασταθεί με προσωρινή κράτηση μέχρι την τακτική εκδίκαση της υπόθεσης περί ναρκωτικών για την οποία κατηγορείται.