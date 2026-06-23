Ημερίδα διαπραγματευτών της ΕΛ.ΑΣ. στην Τρίπολη

Το πρόγραμμα της ημερίδας παρακολούθησαν συνολικά 8 στελέχη – διαπραγματευτές, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Μεσσηνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας καθώς και ψυχολόγος - Αξιωματικός Ειδικών Καθηκόντων, ο οποίος υπηρετεί στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Τον συντονιστικό ρόλο είχε Αξιωματικός – Διαπραγματευτής της Ειδικής Εκπαιδευτικής Ομάδας Διαπραγματευτών, ενώ σκοπός της ημερίδας ήταν η επικαιροποίηση των γνώσεων των διαπραγματευτών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα αντιμετώπισης περιστατικών ιδιαίτερου χειρισμού, καθώς και η ανάλυση διαχείρισης περιστατικών στο πλαίσιο της αστυνομικής δράσης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ανάλογων υποθέσεων στην καθημερινή αστυνομική πρακτική.