Δέκα συλλήψεις σε νέα αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έγινε προχθές με 31 συνολικά συλλήψεις.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Μεσσηνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Εγιναν έλεγχοι σε 762 άτομα, εκ των οποίων τα 674 ήταν Ελληνες και 88 ήταν αλλοδαποί.

Προσήχθησαν 57 άτομα, από τα οποία 46 ήταν ημεδαποί και 11 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 31 άτομα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 571 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 241 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στη Μεσσηνία έγιναν συνολικά δέκα συλλήψεις, οι μισές εκ των οποίων για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών.

Ειδικότερα συνελήφθη ένας 62χρονος στον Αγιο Νικόλαο Μεσσήνης με 0,8 γραμμάρια κοκαΐνη και δύο ναρκωτικά χάπια, ένας 28χρονος και μία 23χρονη στην Καλαμάτα γιατί κατείχαν από κοινού 2,3 γραμμάρια χασίς, ένας 24χρονος στην Καλαμάτα με 2,2 γραμμάρια χασίς και ένας 37χρονος επίσης στην Καλαμάτα με 0,7 γραμμάρια χασίς.

Ακόμη για στέρηση δελτίου ταυτότητας συνελήφθη μια 44χρονη Ρομά στο Ασπρόχωμα και ένας 52χρονος Ρομά στη Μπιρμπίτα, ενώ έγιναν και τρεις συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, μιας και είχαν λήξει οι άδειες τεσσάρων κυνηγετικών όπλων.

Κ.Ηλ.