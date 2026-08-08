Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Μεσσήνης

Πλούσιο είναι το σημερινό και αυριανό πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μεσσήνης.

Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται ο «10ος Γύρος Κοντοβουνίων», στη Δ.Κ. Κορομηλιάς. Μία αθλητική – πολιτιστική εκδήλωση με διαδρομές 8km και 1km για όλες τις ηλικίες. Από τη διοργάνωση ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των αγώνων και το άνοιγμα της γραμματείας για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων ως εξής:

16:30: Άνοιγμα γραμματείας αγώνα, πρώην Δημοτικό Σχολείο Κορομηλιάς.

18:15: Εκκίνηση παιδικού αγώνα 1000 m.

18:30: Εκκίνηση αγώνα 8 Km (Σε περίπτωση υψηλής εξωτερικής θερμοκρασίας (>35ο C) η εκκίνηση του αγώνα των 8 km θα γίνει στις 19:00).

20:00: Απονομές και τελετή λήξης. Φαγητό, μουσική και χορός.

Διοργάνωση: Σύλλογος Απανταχού Ευρισκομένων Κορομηλιωτών και Δήμος Μεσσήνης.

Επίσης σήμερα Σάββατο στις 20:30 έχει προγραμματιστεί θεατρική αφήγηση δύο παραμυθιών «Το Όνειρο μιας Τουλούμπας» και «Η Ομορφιά ενός Κάκτου» της Νικολέττας Πιτσικάλη από τη Θεατρική Ομάδα Πυξίδες Ονείρων στην πλατεία της Δ.Κ. Βαλύρας. Η θεατρική αφήγηση είναι δωρεάν για το κοινό.

Στις 21:00 «Ο Γάμος του Μπαρμπαγιώργου» από τον θίασο θεάτρου Σκιών του «Τάσου Τσώνη», στην πλατεία της ΔΚ Μηλίτσας και στις 21:15 θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά στην πλατεία Δ.Κ. Λυκοτράφου που συνδιοργανώνουν η Δημοτική Κοινότητα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λυκοτράφου.

Αύριο Κυριακή 9 Αυγούστου στις 20:30, στο αμφιθέατρο πάρκου Μεσσήνης, θα πραγματοποιηθεί θεατρική αφήγηση των παραμυθιών «Η Σουλτάνα η Ζαργάνα» και «Ένα Μοναχικό Μπρόκολο», της Νικολέττας Πιτσικάλη, από τη Θεατρική Ομάδα Πυξίδες Ονείρων. Η θεατρική αφήγηση προσφέρεται δωρεάν για το κοινό από τον Δήμο Μεσσήνης.

Επίσης αύριο στις 20:30 έχει προγραμματιστεί έκθεση Φωτογραφίας και Μουσικοαφηγηματική εκδήλωση στο Κάστρο Ανδρούσας

Στις 21:00 το Λύκειο Πεταλιδίου θα παρουσιάσει την θεατρική παράσταση «Ελένη» του Ευριπίδη στο προαύλιο του Λυκείου της Δ.Κ. Πεταλιδίου.

Στις 21:00 η εφηβική Ομάδα Θεατροπαιχνιδιών του Θ.Ε.Μ. θα παρουσιάσει τη θεατρική παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευταξοπούλου, στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του οικισμού Αετοφωλιάς, της Δ.Κ. Στέρνας.

Την ίδια ώρα, στις 21:00 στην πλατεία της Δ.Κ. Πελεκανάδας έχει προγραμματιστεί παράσταση καραγκιόζη με τίτλο «Ο Καραγκιόζης και η κούνια» από τον θίασο θεάτρου σκιών «Δημητρακόπουλου».