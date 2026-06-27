50χρονος Αυστριακός καλλιεργούσε χασίς σε γλάστρες στη Λογγά

Υστερα από πληροφορίες που είχε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, το πρωί της Παρασκευής αστυνομικοί έκαναν κατ’ οίκον έρευνα στην εξοχική κατοικία του 50χρονου Αυστριακού στη Λογγά και στην αυλή του βρέθηκαν επτά φυτά κάνναβης ύψους έως 15 εκατοστών. Τα τρία εξ’ αυτών μάλιστα είχαν ξεραθεί, ενώ τα υπόλοιπα εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Παράλληλα σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6,1 γραμμάρια χασίς και 0,5 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ο 50χρονος αλλοδαπός συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Κ.Ηλ.