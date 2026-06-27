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Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026 11:14

50χρονος Αυστριακός καλλιεργούσε χασίς σε γλάστρες στη Λογγά

Γράφτηκε από

50χρονος Αυστριακός καλλιεργούσε χασίς σε γλάστρες στη Λογγά

Navarino Agora

Ποσότητες χασίς καλλιεργούσε σε γλάστρες στο σπίτι του στη Λογγά ένας 50χρονος Αυστριακός που συνελήφθη χθες από την Αστυνομία.

Υστερα από πληροφορίες που είχε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, το πρωί της Παρασκευής αστυνομικοί έκαναν κατ’ οίκον έρευνα στην εξοχική κατοικία του 50χρονου Αυστριακού στη Λογγά και στην αυλή του βρέθηκαν επτά φυτά κάνναβης ύψους έως 15 εκατοστών. Τα τρία εξ’ αυτών μάλιστα είχαν ξεραθεί, ενώ τα υπόλοιπα εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.
Παράλληλα σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6,1 γραμμάρια χασίς και 0,5 γραμμάρια κοκαΐνης.
Ο 50χρονος αλλοδαπός συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Κ.Ηλ.

Κατηγορία Αστυνομικά
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