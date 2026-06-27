Nέα ηλεκτρονική απάτη με ψεύτικη ιστοσελίδα της Αστυνομίας για δήθεν πρόστιμα από κλήσεις

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημέρωσε πως επιτήδειοι έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδα με διεύθυνση astynomiiia.cc, η οποία προσομοιάζει οπτικά με την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και προτρέπει τους χρήστες να καταχωρίσουν στοιχεία δήθεν για την εξόφληση προστίμου κυκλοφορίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία και καλεί τους πολίτες να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, να μην πραγματοποιούν πληρωμές μέσω αυτής και να ελέγχουν πάντοτε ότι βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Ακόμη η Αστυνομία συνιστά ιδιαίτερη προσοχή σε συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Σε περίπτωση που πολίτης έχει ήδη εισαγάγει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, συνιστάται να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του για τη λήψη μέτρων προστασίας των λογαριασμών και των καρτών του και να ενημερώσει την Ελληνική Αστυνομία.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αποκλειστικά η www.astynomia.gr και οι πολίτες πρέπει να επαληθεύουν πάντοτε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας πριν καταχωρίσουν οποιοδήποτε στοιχείο.