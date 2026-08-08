Κύκλος διαβούλευσης για το κυκλοφοριακό της Καλαμάτας - Aπό Σεπτέμβριο με τους παραγωγικούς φορείς

Με συνδυασμό μέτρων θα αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Καλαμάτας, επισημαίνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης. Σε συνέντευξή του στην “Ε” εκτιμά πως δεν υπάρχει μαγικό ραβδί και πως ένα μέτρο από μόνο του δεν θα λύσει το πρόβλημα.

Ενημερώνει για την κυκλοφοριακή μελέτη που εκπονείται ότι “επειδή καλό είναι να καταγραφούν όλες οι απόψεις των παραγωγικών φορέων και να διαβιβαστούν στον μελετητή προς εξέταση και αξιολόγηση, από τον Σεπτέμβριο και μετά θα ακολουθήσει ένας κύκλος διαβουλεύσεων, όπου θα γίνονται συναντήσεις, θα καταγράφονται ενδεχομένως οι προτάσεις τους και τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει”. Δηλώνει ότι “θέλουμε να είναι μια μελέτη που θα έχει προκύψει και από διαβούλευση, ουσιαστικά από την ίδια την κοινωνία, καθώς είναι ένα σχέδιο που το πιστεύουμε”.

Αναλυτικά:

- Για την υφιστάμενη κατάσταση με τα εργαλεία που έχει ο Δήμος Καλαμάτας για το πρόβλημα της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, ο κ. Κουτραφούρης μας ενημέρωσε:

“Εχουμε το εγκεκριμένο ΣΒΑΚ που δίνει όλες τις κατευθύνσεις για την πόλη μας και έχει περάσει από στάδια διαβούλευσης κι έχει εγκριθεί από τα αρμόδια συλλογικά όργανα. Αυτό είναι το πρώτο μελετητικό όπλο που έχει ο Δήμος. Εχουμε το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας, το ΣΑΠ. Εχουμε την παραλαβή της ωρίμανσης της μελέτης επέκτασης ελεγχόμενης στάθμευσης. Εχει γίνει και μια πρώτη διαβούλευση, ενδεχομένως θα γίνει και μια δεύτερη.

Ορθώς, κατά τη γνώμη μας, δεν εφαρμόστηκε προτού ολοκληρωθούν οι αναπλάσεις, οι κεντρικές και της Αναγνωσταρά. Γιατί αυτό θα αποτελούσε τροχοπέδη στην όλη προσπάθεια και στο πως θα αγκαλιάσει ο κόσμος το συγκεκριμένο εγχείρημα, καθώς στη συγκεκριμένη μελέτη επέκτασης της ελεγχόμενης στάθμευσης προβλέπονται και ζώνες τροφοδοσίας. Κυρίως το νέο είναι οι ζώνες μόνιμων κατοίκων. Και οι ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης, οι επί πληρωμή θέσεις που βασική σκοπιμότητα είναι να δοθεί μια ανάσα στους μόνιμους κατοίκους και να αποσυμφορηθεί η κίνηση στις γειτονιές, καθώς εγώ που θα γνωρίζω ότι εδώ υπάρχει ζώνη μόνιμων κατοίκων, δεν θα μπαίνω στη γειτονιά αυτή για να δημιουργώ κυκλοφοριακή συμφόρηση, ψάχνοντας θέση στάθμευσης. Αυτό όπως έχουμε πει και ο δήμαρχος κι εγώ, δεν μπορεί να εφαρμοστεί πριν ολοκληρωθούν οι αστικές αναπλάσεις. Γιατί θα εφαρμοστεί αποσπασματικά και θα ξεκινήσει λάθος”.

- Για την κυκλοφοριακή μελέτη που ανατέθηκε κι εκπονείται, ανέφερε ότι “παράλληλα, μετά από πολλά χρόνια που έπρεπε να γίνει, ξεκίνησε μια επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή μελέτη στην Καλαμάτα”.

- Στο ερώτημα αν έπρεπε να έχει προηγηθεί και για την υφιστάμενη κατάσταση με σχέδια και μελέτες απάντησε:

“Το ΣΒΑΚ, το ΣΑΠ και το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης ουσιαστικά είναι εργαλεία και δεδομένα που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο μελετητής. Γιατί έχουν γίνει και άλλες καταγραφές μέσα από τα συγκεκριμένα σχέδια. Θα τα χρησιμοποιήσει, πέρα από τις καινούργιες μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου που διενεργεί στην πόλη αυτό το διάστημα. Είναι δεδομένα πάνω στα οποία θα πατήσει, θα τα χρησιμοποιήσει, θα τα αξιολογήσει, προκειμένου να καταλήξει στη μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης, στην κυκλοφοριακή μελέτη όπως την ξέρουμε όλοι.

Προφανώς και ήταν απαραίτητη. Πρόσφατα διάβασα κι ένα άρθρο σας που έλεγε ότι παρά τη συρρίκνωση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια διπλασιάστηκαν τα αυτοκίνητα. Αφορούσε τους μονίμους κατοίκους και αν συνυπολογίσουμε και τους επισκέπτες σε περιόδους αιχμής κάνει ακόμα χειρότερη την κατάσταση

Τώρα κάνουμε συνδυαστικές ενέργειες. Εχουμε το ΣΑΠ, το ΣΒΑΚ, το παραδοτέο της ελεγχόμενης στάθμευσης. Εχει ξεκινήσει και ήταν αίτημα που προέκρινε η δημοτική αρχή, να εκπονηθεί μια επικαιροποιημένη μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης. Οι μελετητές καταγράφουν κυκλοφοριακούς φόρτους”.

- Για τη διαβούλευση και την κατάθεση προτάσεων από φορείς, ο αντιδήμαρχος σημείωσε: “Επειδή καλό είναι να καταγραφούν όλες οι απόψεις των παραγωγικών φορέων και να διαβιβαστούν στον μελετητή προς εξέταση και αξιολόγηση, από τον Σεπτέμβριο και μετά θα ακολουθήσει ένας κύκλος διαβουλεύσεων, όπου θα γίνονται συναντήσεις, θα καταγράφονται ενδεχομένως οι προτάσεις τους, τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει και όλα αυτά θα διαβιβαστούν στον μελετητή. Θέλουμε να είναι μια μελέτη που θα έχει προκύψει και από διαβούλευση, ουσιαστικά από την ίδια την κοινωνία και τις ανησυχίες και τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει και τις λύσεις που προκρίνονται. Εγώ δεν προκαταλαμβάνω ότι όλες οι λύσεις που θα προτείνονται, θα είναι αυτές που θα επιλεγούν τελικά και από τον μελετητή. Ομως, σίγουρα πρέπει να τεθούν υπόψη. Ετσι το θεωρούμε σωστό κι έτσι το θεωρούμε και πιο ανοιχτό ως διαδικασία, καθώς είναι ένα σχέδιο που το πιστεύουμε”.

- Για το αν μελέτη θα προτείνει νέους χώρους στάθμευσης, απάντησε: “Θα προτείνει διάφορα μέτρα οργάνωσης της στάθμευσης. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και μέσα από το ΣΒΑΚ. Επειδή το κυκλοφοριακό δεν μπορείς να το λύσεις μονόπλευρα, σε καμία πόλη, σε κανένα ευρωπαϊκό ή ελληνικό κέντρο, Πρέπει να γίνουν συνδυαστικές ενέργειες. Αυτές που σας έχω περιγράψει ως τώρα και περιμένουμε και την ολοκλήρωση της κυκλοφοριακής μελέτης μέσα από τη διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί και ήταν προαιρετική. Κι επιλέξαμε εμείς να γίνει”.

Συμπλήρωσε ότι “συνεχώς αναζητούμε χώρους στάθμευσης. Διαμορφώνεται αυτή την περίοδο κι εξελίσσεται πολύ γρήγορα το έργο ενός περιφερειακού χώρου στάθμευσης, προβλεπόμενου στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, νοτίως της Αθηνών, απέναντι από τα Παλιάμπελα. Πλησίον αυτού του χώρου υπάρχει στάση του Αστικού ΚΤΕΛ. Αυτός ο χώρος μπορεί να λειτουργήσει ως περιφερειακός χώρος στάθμευσης γι’ αυτούς που εισέρχονται στην πόλη, να αφήνουν τα αμάξια τους. Είναι πάνω από 2 στρέμματα, με μια πρόχειρη εκτίμηση χωράει 90 με 100 αμάξια. Αντίστοιχα θα γίνει και μια διαμόρφωση στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στο Νοσοκομείο σε ένα αγροτεμάχιο απέναντι. Αντιμετωπίζει πρόβλημα στάθμευσης και η περιοχή του Νοσοκομείου”.

- Επιμένοντας στις συνδυαστικές ενέργειες με ενίσχυση μικροκινητικότητας, παρατήρησε ότι είναι ένα συνδυασμός μέτρων, ένα μέτρο από μόνο του δεν θα λύσει το πρόβλημα”. Διευκρίνισε πως αναφέρεται και σε ποδηλατόδρομους ενημερώνοντας: “Πρόσφατα είχαμε μια συνάντηση με τον Σύλλογο Ποδηλατών κι εγώ και ο κ. Παπαευσταθίου. Εχουν καταθέσει τις προτάσεις τους, οι οποίες εξετάζονται και για την επέκταση και για τη συντήρηση. Μέσα από ένα πρίσμα συνδυαστικών ενεργειών θα πάμε να μετριάσουμε το κυκλοφοριακό. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί”.

- Σε ερώτησή μας για το τραμ και τον προαστιακό σιδηρόδρομο, απάντησε για το τραμ, ξεκαθαρίζοντας ότι εκφράζει προσωπική άποψη, “να έχει μια τεχνικοοικονομική ωριμότητα ότι μπορεί να γίνει. Για τον προαστιακό και ως ΤΕΕ Πελοποννήσου το είχαμε αναδείξει. Φυσικά και είναι χρήσιμο ένα επίπεδο προαστιακού. Οταν έλεγαν να τον κάνουν ποδηλατόδρομο, το ΤΕΕ Πελοποννήσου είχε αντιδράσει και είχε πει να εξετάσουμε να κάνουμε προαστιακούς, όπου υπάρχει σιδηροδρομικό δίκτυο”.

- Εκανε λόγο για “την αξιόλογη προσπάθεια που καταβάλει ο αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αστυνομίας κ. Παπαδάκης με την απομάκρυνση των εγκαταλειμμένων οχημάτων. Εχουμε φθάσει σε ένα νούμερο μέσα στην Καλαμάτα που πλησιάζει τις 250 θέσεις. Είναι όλος αυτός ο συνδυασμός ενεργειών για να μετριάσουμε το πρόβλημα, που παρατηρείται σε περιόδους αιχμής”.

- Για την ανάγκη ενίσχυσης της αστικής συγκοινωνίας απάντησε: “Μέσα από όλες αυτές τις δράσεις πρέπει να ενισχυθεί στην πόλη η αστική συγκοινωνία. Να την προτιμούν οι συμπολίτες μας. Γιατί παρατηρήσαμε ότι για κάποιο διάστημα που ήταν πιλοτικό το εγχείρημα με διαδρομή από το βόρειο πάρκινγκ της Αγοράς, με δωρεάν αντίτιμο, δεν το προτιμούσαν. Θα γίνουν και αντίστοιχες δράσεις και πιστεύουμε πάρα πολύ και στην ενίσχυση της αστικής συγκοινωνίας”.

- Καταλήγοντας, ο κ. Κουτραφούρης εκτίμησε κι επέμεινε: “Το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι αντίστοιχο ή και μεγαλύτερο σε αντίστοιχου μεγέθους πόλεις σαν την Καλαμάτα. Μία ενέργεια από μόνη της δεν θα φέρει τη λύση. Πολλές ενέργειες θα φέρουν τον μετριασμό του φαινομένου και πάνω σε αυτόν τον άξονα δουλεύουμε”.