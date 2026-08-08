2.850.000 ευρώ για το Παλιό Γυμνάσιο Πύλου

Μία ακόμη σημαντική επιτυχία για τον Δήμο Πύλου – Νέστορος, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο, αποτελεί η ένταξη της πράξης “Επανάχρηση του κτηρίου του Παλαιού Γυμνασίου Πύλου – Πολιτιστικό Κέντρο Πύλου «Κωνσταντίνος Σαμαράς»”, προϋπολογισμού 2.850.000 ευρώ, με την έκδοση της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, από το υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται, με βάση την ίδια ενημέρωση, “για ένα έργο με ιδιαίτερη ιστορική, πολιτιστική και αναπτυξιακή σημασία, το οποίο μετατρέπει ένα εμβληματικό κτήριο της Πύλου σε έναν σύγχρονο πολυχώρο πολιτισμού και δημιουργίας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για τους δημότες και τους επισκέπτες.

Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης, οργανωμένης και επίπονης προσπάθειας της δημοτικής αρχής. Από την πρώτη ημέρα αναλάβαμε την ευθύνη να ωριμάσουμε πλήρως το έργο, να ολοκληρώσουμε όλες τις απαιτούμενες μελέτες, να εξασφαλίσουμε την έκδοση της οικοδομικής άδειας και να αναζητήσουμε τη βέλτιστη δυνατή χρηματοδοτική λύση. Με συνέπεια, επιμονή και σχέδιο, ο στόχος επιτεύχθηκε.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς τον γ.γ. του υπουργείου Εσωτερικών κ. Χιονίδη, καθώς και προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, για την έμπρακτη στήριξη του αιτήματος του Δήμου και τη συμβολή τους στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης.

Ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας ευχαριστεί θερμά τους ιδιαίτερους συνεργάτες του, Διονύση Γκογκότη, Ελισάβετ Λυμπέρη, τη γ.γ του Δήμου Ιωάννα Κοσμοπούλου και τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ), που εργάστηκαν μεθοδικά για την πλήρη μελετητική ωρίμανση του έργου και την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη διαψεύδει όσους, πριν από λίγους μήνες, έσπευσαν να πανηγυρίσουν ότι το έργο είχε χαθεί. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Το έργο δεν χάθηκε ποτέ. Αντίθετα, ωρίμασε μελετητικά όπως επιβάλλει η υπεύθυνη διοίκηση, εκδόθηκε η οικοδομική άδεια, επικαιροποιήθηκαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και αναζητήθηκαν οι κατάλληλοι χρηματοδοτικοί πόροι. Σήμερα, η προσπάθεια αυτή δικαιώνεται με τον πλέον επίσημο τρόπο. Η δημοτική αρχή αποδεικνύει καθημερινά ότι εργάζεται με σοβαρότητα, σχέδιο και αποτελεσματικότητα, χωρίς μεγάλα λόγια αλλά με μετρήσιμα αποτελέσματα”.

Στην ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι “η χρηματοδότηση του Πολιτιστικού Κέντρου έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών επιτυχιών που εξασφαλίστηκαν το τελευταίο διάστημα για τον Δήμο Πύλου – Νέστορος: Τη χρηματοδότηση του νέου Γυμνασίου – Λυκείου Χώρας,

προϋπολογισμού 7.650.000 ευρώ, μέσω του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027». Τη χρηματοδότηση έργων αγροτικής οδοποιίας από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 1.715.500 ευρώ, που αναβαθμίζουν το αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου. Την ολοκλήρωση με επιτυχία την ανέγερση του νέου Γυμνασίου – Λυκείου Κορώνης, ένα έργο που δίνει οριστική λύση στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής.

Οι συνεχείς αυτές χρηματοδοτήσεις δεν αποτελούν συγκυριακά γεγονότα. Αποτελούν το αποτέλεσμα μιας συστηματικής στρατηγικής, που βασίζεται στη σωστή προετοιμασία, στην ωρίμανση των έργων, στη διεκδίκηση πόρων και στη στενή συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Με την υλοποίηση του Πολιτιστικού Κέντρου «Κωνσταντίνος Σαμαράς», η Πύλος αποκτά έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού αντάξιο της ιστορίας και της διεθνούς ακτινοβολίας της, ιδιαίτερα ενόψει της επετείου των 200 χρόνων από τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου, που αποτελεί κορυφαίο ιστορικό γεγονός όχι μόνο για τον τόπο μας αλλά και για την παγκόσμια ιστορία”.

* Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Π. Καρβέλας επισημαίνει: “Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί ακόμη μία ισχυρή απόδειξη ότι όταν υπάρχει σχέδιο, επιμονή και σοβαρή δουλειά, τα αποτελέσματα έρχονται. Δεν απαντούμε με λόγια αλλά με έργα. Η επανάχρηση του παλαιού Γυμνασίου Πύλου και η δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου «Κωνσταντίνος Σαμαράς» αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για τον πολιτισμό και την ιστορία της Πύλου. Ένα έργο που κάποιοι θεωρούσαν χαμένο γίνεται πλέον πραγματικότητα. Δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο των εντυπώσεων. Επιλέξαμε τον δύσκολο δρόμο της σοβαρής δουλειάς, της επιμονής και της διεκδίκησης. Το όραμά μας δεν σταματά εδώ. Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα. Εργαζόμαστε καθημερινά για έναν Δήμο σύγχρονο, εξωστρεφή και λειτουργικό, με καλύτερες υποδομές, ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα και υψηλότερη ποιότητα ζωής για όλους τους δημότες μας”.