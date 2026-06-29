eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026 16:31

Σύλληψη 28χρονου Αλβανού στη Στούπα με μικροποσότητα χασίς

Γράφτηκε από

Σύλληψη 28χρονου Αλβανού στη Στούπα με μικροποσότητα χασίς

Navarino Agora

Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αλβανού στη Στούπα της Δυτικής Μάνης προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου αστυνομικοί από το Α.Τ. Δυτικής Μάνης για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε να κατέχει παράνομα 1,4 γραμμάρια χασίς, με την ποσότητα των ναρκωτικών να κατάσχεται.
Παράλληλα όπως προέκυψε ο 28χρονος Αλβανός δεν είχε νόμιμα έγγραφα παραμονή στη χώρα και θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία απομάκρυνσης του.
* Με 5,19 γραμμάρια χασίς σε δύο συσκευασίες συνελήφθη ένας 25χρονος προχθές το απόγευμα στην Ελαία από αστυνομικούς της Β’ Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας. Οι ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Κ.Ηλ

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις