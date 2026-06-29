Σύλληψη 28χρονου Αλβανού στη Στούπα με μικροποσότητα χασίς

Ειδικότερα σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε να κατέχει παράνομα 1,4 γραμμάρια χασίς, με την ποσότητα των ναρκωτικών να κατάσχεται.

Παράλληλα όπως προέκυψε ο 28χρονος Αλβανός δεν είχε νόμιμα έγγραφα παραμονή στη χώρα και θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία απομάκρυνσης του.

* Με 5,19 γραμμάρια χασίς σε δύο συσκευασίες συνελήφθη ένας 25χρονος προχθές το απόγευμα στην Ελαία από αστυνομικούς της Β’ Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Μεσσηνίας. Οι ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Κ.Ηλ