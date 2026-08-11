Πνιγμός 91χρονου λουόμενου στον προλιμένα Καλαμάτας

Ειδικότερα λίγα μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας λουόμενοι ειδοποίησαν το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας αναφέροντας πως ένας ηλικιωμένος είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Στον 91χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουομένους της παραλίας και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Μεσσηνίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για το δυσάρεστο περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.