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Τρίτη, 11 Αυγούστου 2026 11:43

Πνιγμός 91χρονου λουόμενου στον προλιμένα Καλαμάτας

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Πνιγμός 91χρονου λουόμενου στον προλιμένα Καλαμάτας

Navarino Agora

Ενας 91χρονος έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε χθες το απόγευμα στον προλιμένα Καλαμάτας.

Ειδικότερα λίγα μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας λουόμενοι ειδοποίησαν το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας αναφέροντας πως ένας ηλικιωμένος είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.
Στον 91χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουομένους της παραλίας και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Μεσσηνίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για το δυσάρεστο περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.

Κατηγορία Κοινωνία
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