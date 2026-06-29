Σοβαρός τραυματισμός 50χρονου μοτοσικλετιστή σε τροχαίο στην Άνθεια

Ειδικότερα λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι στην παλαιά εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης στο ύψος της Ανθειας, μια μοτοσικλέτα που οδηγούσε 50χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με οδηγό έναν 68χρονο.

Τόσο η μηχανή όσο και το αυτοκίνητο είχαν κατεύθυνση προς Τρίπολη και από την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 50χρονος οδηγός της μηχανής και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου και νοσηλεύεται. Προανάκριση για να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.