Χασισοφυτεία με πάνω από 1.500 δενδρύλλια στη Φοινικούντα!

Μεγάλη χασισοφυτεία εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής σε αγροτική περιοχή στη Φοινικούντα του δήμου Πύλου – Νέστορος.

Αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και έπειτα από πολυήμερη παρακολούθηση, έκαναν νωρίς σήμερα το πρωί έφοδο, εντοπίζοντας μια μεγάλη φυτεία κάνναβης, ενώ προχώρησαν και σε δύο συλλήψεις καλλιεργητών.

Δύο συλλήψεις

Πρόκειται για φυτεία σε δύσβατη περιοχή στην ευρύτερη περιοχή της Φοινικούντας, κοντά στο χωριό Λαχανάδα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως έχουν κατασχεθεί και εκριζωθεί πάνω από 1.500 δενδρύλλια!

Η επιχείρηση της Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ έχουν συλληφθεί δύο άτομα αλβανικής καταγωγής, με τις έρευνες στο σημείο να συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών τους.

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