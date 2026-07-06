Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καλαμάτα και Θουρία

Το ανησυχητικό είναι ότι οι τέσσερις από τους πέντε συλληφθέντες είναι νεαρά άτομα.

Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη ένας 44χρονος το απόγευμα του Σαββάτου στην Καλαμάτα από αστυνομικούς της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος Μεσσηνίας γιατί κατείχε 14,2 γραμμάρια χασίς και ακόμη 0,3 γραμμάρια κοκαΐνης και ένα τσιγαριλίκι.

Το ίδιο απόγευμα στη Θουρία συνελήφθη ένας 21χρονος από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Μεσσηνίας γιατί είχε στην κατοχή του 2,10 γραμμάρια χασίς.

Τέλος, προχθές το απόγευμα στην Καλαμάτα αστυνομικούς της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος Μεσσηνίας συνέλαβαν τρεις νεαρούς, ηλικίας 19, 20 και 21 ετών, γιατί κατείχαν από κοινού ένα τσιγαριλίκι και 1,5 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ολες οι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών κατασχέθηκαν, ενώ προανάκριση για τις υποθέσεις διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.