Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας: Καμπανάκι για την υποστελέχωση

Ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια στους συναδέλφους του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας για τον εντοπισμό της μεγάλης χασισοφυτείας στην Φθιώτιδα, εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας.

Από την άλλη στην ανακοίνωση επισημαίνονται τα διαχρονικά προβλήματα που υπάρχουν, με σημαντικότερο αυτή της υποστελέχωσης του τμήματος, με τους αστυνομικούς να αναγκάζονται να εργαστούν κάτω υπό αντίξοες συνθήκες.

Η ανακοίνωση, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Γιώργος Μπούνας και ο γενικός γραμματέας Δημήτρης – Παναγιώτης Θλιμμένος, αναφέρει:

“Σύσσωμο το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας εκφράζει θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους-μέλη μας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, οι οποίοι κατάφεραν με άψογο επαγγελματισμό να εξιχνιάσουν υπόθεση ναρκωτικών και να εξαρθρώσουν εγκληματική οργάνωση η οποία καλλιεργούσε περί των 4.670 δενδρυλλίων κάνναβης, με ταυτόχρονη σύλληψη τριών ατόμων, στο Καλλίδρομο Φθιώτιδας, δηλαδή 350 και πλέον χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Καλαμάτας.

Πολλά συγχαρητήρια βεβαίως αξίζουν και οι συνάδελφοι-μέλη μας της ΟΠΚΕ Καλαμάτας που συνέβαλαν και αυτοί με τη σειρά τους στην επιχείρηση που στήθηκε. Θα ήταν παράλειψη μας, να μην εκφράσουμε τα εύσημά μας στους συναδέλφους της Ε.Κ.Α.Μ. , στους συναδέλφους-μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας αλλά και σε όλους τους Αστυνομικούς από διάφορες Υπηρεσίες της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας που συνεισέφεραν όλοι από την πλευρά τους στην τεράστια αυτή επιτυχία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η επιτυχία αυτή καθ’ αυτή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς πρέπει να συνυπολογιστεί ότι για να φτάσει η υπόθεση στην εξιχνίαση της εργάστηκαν Αστυνομικοί λιγότεροι των δακτύλων του ενός χεριού και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι επιτυχίες της Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας είναι συνεχόμενες.

Δυστυχώς φυσική και πολιτική ηγεσία αρκούνται μόνο σε εύσημα και τίποτε άλλο. Εμείς ως Ένωση Αστυνομικών Μεσσηνίας δεν αρκούμαστε μόνο σε αυτό. Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας είναι υποστελεχωμένο.

Εργάζονται συνεχώς επί μακρού διαστήματος αμέτρητες ώρες, κάτω από αντίξοες συνθήκες, χωρίς να υπάρχει το απαιτούμενο αστυνομικό προσωπικό ώστε ο επικεφαλής να μπορεί να ξεκουράζει έστω και λίγο τους συναδέλφους μας. Δε σκέφτεται κανείς ότι αυτοί οι αστυνομικοί είναι και αυτοί άνθρωποι, ότι έχουν και αυτοί οικογένειες που δεν τους βλέπουν.

Πόσο φιλότιμο πια να επιδείξει ο Έλληνας Αστυνομικός;

Για πόσο ακόμα θα λέμε τα ίδια και τα ίδια; Πότε η πολιτεία θα φροντίσει τα αυτονόητα για την επαρκή αστυνόμευση;

Ζητάμε άμεση και γενναία ενίσχυση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας με μόνιμους Αστυνομικούς.

Όσο και αν θέλουν κάποιοι να βλάψουν επικοινωνιακά τον Έλληνα Αστυνομικό, δε θα τα καταφέρουν. Οι Αστυνομικοί της Μεσσηνίας μέσω του συνδικαλιστικού μας φορέα, έχουν φωνή.

Κανένας μόνος. Όλοι μαζί με ενότητα και δύναμη διεκδικούμε…”.