Η Δίωξη Ναρκωτικών Καλαμάτας “ξετρύπωσε” χασισοφυτεία με 4.670 δενδρύλλια στη Φθιώτιδα!



Πρόκειται για χασισοφυτεία με πάνω από 4.500 δενδρύλλια που εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή στο νομό Φθιώτιδας!

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν 3 άτομα, ένας Ελληνας και δύο Αλβανοί που πιάστηκαν στον… ύπνο μέσα στη φυτεία.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες φυτείες κάνναβης που έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και αυτό συνιστά τεράστια επιτυχία για το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, στη μάχη με τα κυκλώματα καλλιεργητών και διακινητών ναρκωτικών ουσιών.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπολογίζεται πως από τη εγκληματική τους δράση θα αποκόμιζαν χρηματικά οφέλη, εκτιμώμενα στα 9.000.000 ευρώ!

Συνελήφθησαν ένας Ελληνας

και δύο αδέλφια Αλβανοί

Οι εμπεριστατωμένες έρευνες και η αξιοποίηση κατάλληλων και συνδυαστικών στοιχείων αλλά και αποτελέσματα φυσικών και επιστημονικών μεθόδων, οδήγησαν τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τριμήνου, στη συστηματική καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο με φυσική κάλυψη, αποσκοπώντας στη συγκομιδή και ακολούθως στη διακίνηση της για την αποκόμιση μεγάλου οικονομικού οφέλους.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση πρωινές ώρες της Παρασκευής, σε δασική περιοχή του όρους Καλλιδρομίου στο Νομό Φθιώτιδας, από ανωτέρω αστυνομικούς, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας και άλλων ενισχυτικών δυνάμεων των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της εκτεταμένης επιχείρησης, συνελήφθησαν στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας, εντός της φυτείας, ενώ κοιμόντουσαν σε σκηνές μέσα στη φυτεία, ένας 50χρονος Ελληνας και δύο αδέρφια Αλβανοί, ηλικίας 33 και 38 ετών Αλβανοί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα και κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς.

Η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε απόκρημνη και δύσβατη δασική περιοχή του όρους Καλλιδρομίου στο Νομό Φθιώτιδας, κατά την οποία εντοπίστηκε, σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο με πυκνή βλάστηση και φυσική συγκάλυψη, μεγάλη φυτεία κάνναβης,

σε επίπεδα, συνολικής έκτασης περίπου 25 στρεμμάτων, στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά 4.670 δενδρύλλια κάνναβης, κυμαινόμενου ύψους έως 1,8 μέτρα περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, στο χώρο της φυτείας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

3 αυτοσχέδια αποξηραντήρια, προς αποξήρανση και αποθήκευση της συγκομιζόμενης ποσότητας κάνναβης, σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών (είδη ρουχισμού και διατροφής), αυτοσχέδια υδατοδεξαμενή για την άρδευση της ανωτέρω φυτείας, φωτοβολταϊκό πάνελ, για την παροχή ρεύματος, ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -412- γραμμαρίων, ένα πιστόλι ZASTAVA, δύο γεμιστήρες, 22 φυσίγγια, 7 κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 440 ευρώ, ως προερχόμενο από την τέλεση αξιόποινων πράξεων, πλήθος εργαλείων και αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή το πρωί της Τρίτης.

Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.



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Κ.Ηλ.