Μεσσηνία: Σύλληψη 39χρονου για άσκοπους πυροβολισμούς στην Ασπροπουλιά

Για άσκοπους πυροβολισμούς συνελήφθη ένας 39χρονος Ρομά το βράδυ του Σαββάτου στη Μικρομάνη.

Ο συλληφθείς μαζί με έναν 21χρονο ομόφυλό του πήγαν τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω από το σπίτι 43χρονου επίσης Ρομά στην Ασπροπουλιά και πυροβόλησαν στον αέρα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 43χρονου, από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν φθορές σε δύο αυτοκίνητά του.

Ο 39χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΔΙ Μεσσηνίας, ενώ ο 21χρονος συνεργός του αναζητείται.

Ο δράστης ισχυρίστηκε πως είχε χρόνιες διαφορές με την οικογένεια του 43χρονου θύματος, με την καταγγελία να εξετάζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.