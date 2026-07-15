4 συλλήψεις για ρευματοκλοπή στη Μεσσηνία

Στη Μεσσηνία οι επιχειρήσεις έγιναν σε περιοχές των δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων ελέγχθησαν 28 άτομα, προσήχθησαν 6 από αυτά, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμη βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ. “οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

Κ.Ηλ.