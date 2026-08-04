Διήμερο γεμάτο παραδοσιακούς χορούς στο Πάρκο Μεσσήνης (φωτογραφίες)

Ενα διήμερο γεμάτο παραδοσιακούς χορούς και παραδοσιακή μουσική, απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ στο αμφιθέατρο του Πάρκου Μεσσήνης, όπου πραγματοποιήθηκε το «26ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών».

Η έναρξη και τις δύο βραδιές έγινε με τα υπέροχα τραγούδια της ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής «Χοροσταλίτες». Ο Εξωραϊστικός- Μορφωτικός – Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μεσσήνης», ο Πανικάριος Σύλλογος «Άρτεμις Ταυροπόλος» και ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αρσακείου «Το Ευθύμιο» (Θμύκιο), ταξίδεψαν το κοινό μουσικά και χορευτικά από τη Μεσσήνη και την Ικαρία έως την Κομοτηνή, περιδιαβαίνοντας την παράδοση ολόκληρης της Ελλάδας.

Στον χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος καλωσόρισε τους Συλλόγους από την Κομοτηνή και την Ικαρία, συγχαίροντας τα μέλη τους που ταξιδεύουν την παράδοση ανά την Ελλάδα. Επισήμανε τη σημασία αυτών των συνεργασιών που διατηρούν την πολιτιστική ταυτότητα από γενιά σε γενιά και μεταφέρουν μουσικές, ακούσματα και ρυθμούς από τόπο σε τόπο. Πρόσθεσε ότι ο Δήμος Μεσσήνης αναγνωρίζει την ανάγκη διαφύλαξης αυτών των στοιχείων και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος της διοργάνωσης, πιστεύοντας ακράδαντα στον θεσμό που διατηρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μεσσήνης» Γιώργος Βενέρος ο οποίος παρουσίασε το Φεστιβάλ, ανέφερε ότι ο Σύλλογος αποδέχθηκε πρόσκληση να βρεθεί στην Κομοτηνή στο τέλος Αυγούστου, ενώ θα ξανασυναντηθεί με τα μέλη του Πανικάριου Συλλόγου στο σεμινάριο παραδοσιακών χορών στην Ικαρία. Πρόσθεσε ότι το Φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την ουσιαστική συμβολή του Δήμου Μεσσήνης.

Ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. Το φεστιβάλ παρακολούθησαν ο πρόεδρος του Δ.Σ. Μεσσήνης Τάσος Παυλόπουλος, οι αντιδήμαρχοι Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος, Νίκος Ξενογιάννης, Δημήτρης Γαλιάτσος, Βασίλης Γεωργακλής, η πρόεδρος της Δ.Κ. Μεσσήνης Δώρα Βαρανάκη, κοινοτικοί σύμβουλοι Μεσσήνης, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και πλήθος κόσμου που κατέκλεισε το αμφιθέατρο και τις δύο μέρες.

Η διοργάνωση έγινε από τον Δήμο Μεσσήνης σε συνεργασία με τον Εξωραϊστικό Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Οι Φίλοι της Μεσσήνης», την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Πελοποννήσου και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.