Πρόσληψη 211 συμβασιούχων ζητεί ο Δήμος Καλαμάτας

Την πρόσληψη 211 εργαζομένων (οι 132 είναι οι σχολικές καθαρίστριες) για το 2027, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, από 8 μήνες μέχρι 2 χρόνια, με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ζητεί ο Δήμος Καλαμάτας από το υπουργείο Εσωτερικών.

Την απόφαση αυτή πήρε χθες η Δημοτική Επιτροπή, απαντώντας σε σχετικό αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών.

“Είναι φειδωλό το κράτος για μόνιμους και διαιωνίζεται ένα σύστημα αβεβαιότητας κι εξάρτησης εργαζομένων”, επισήμανε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης.

Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου μίλησε για εφαρμογή του νόμου, για ενιαία και διάφανη διαδικασία.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος είπε ότι “και μεις θέλουμε μόνιμους και όταν μας δόθηκε η δυνατότητα, τους ζητήσαμε και περιμένουμε”.

Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη παρατήρησε πως “είναι αποτέλεσμα της πολιτικής κυβέρνησης, που υποστηρίζετε. Να μην κοροϊδευόμαστε”.

Καταλήγοντας, ο δήμαρχος ανέφερε ότι “πρέπει να στελεχωθούν οι δήμοι, για να επιτελούν το έργο τους”.

Οι θέσεις εργαζομένων που ζητεί ο Δήμος, είναι:

1) Με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μήνες, πλήρους απασχόλησης: Τρία άτομα ΠΕ, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Ένα άτομο ΠΕ, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με ειδικότητα ΠΕ Γεωπόνων. Ένα άτομο ΠΕ, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με ειδικότητα ΠΕ Κτηνιάτρων. Ένα άτομο ΤΕ, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Ένα άτομο ΤΕ, κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Διοίκησης Τουρισμού. Δύο άτομα ΔΕ, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων. Δύο άτομα ΔΕ, κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εστίασης με ειδικότητα ΔΕ Μαγείρων. Ένα άτομο ΔΕ, κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εστίασης με ειδικότητα ΔΕ Σερβιτόρων. Ένα άτομο ΔΕ, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου. Τέσσερα άτομα ΥΕ, κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πρασίνου. Έξι άτομα ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού με ειδικότητα ΔΕ Δομικών Έργων (καλουπατζήδων). Δύο άτομα ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού με ειδικότητα ΔΕ Δομικών Έργων (πλακατζήδων). Δύο άτομα ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού με ειδικότητα ΔΕ Δομικών Έργων (σοβατζήδων). Δύο άτομα ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού με ειδικότητα ΔΕ Σιδηρουργών. Δύο άτομα ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού με ειδικότητα ΔΕ Ξυλουργών. Δύο άτομα ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού με ειδικότητα ΔΕ Υδραυλικών. Δύο άτομα ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού με ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων. Δύο άτομα ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού με ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγων (εναεριτών). Δύο άτομα ΔΕ, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών. Είκοσι επτά άτομα ΥΕ, κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

2) Με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 10 μήνες: Σαράντα ένα άτομα ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων, πλήρους απασχόλησης. Ενενήντα ένα άτομα ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων, μερικής 3ωρης απασχόλησης

3) Με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 24 μήνες, πλήρους απασχόλησης, για απασχόληση στις Υπηρεσίες Δόμησης: Πέντε άτομα ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. Τρία άτομα ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Δύο άτομα, ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης.

4) Με συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας έως ένα έτος: Ένα άτομο κλάδου ΠΕ Ιατρού, ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής. Ένα άτομο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.