Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (20-26/7)

Ανακοινώθηκαν χθες τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου για την προσεχή εβδομάδα, από 20 έως 26 Ιουλίου.

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας τα δρομολόγια που έχουν προγραμματιστεί είναι τα ακόλουθα:

Δευτέρα 20/7 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Πρόδρομος - Αγαλιανή - Κυπαρισσία - Φιλιατρά - Χριστιανούπολη - Πλάτη - Περδικονέρι - Στασιό - Ξηρόκαμπος - Αρμενιοί – Βρύσες - Μουριατάδα - Σελλά και Αετός.

Τρίτη 21/7 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Αχλαδοχώρι - Μαθία - Λύκισσα - Γαμβριά - Κόκκινο - Άνω Αμπελόκηποι - Κάτω Αμπελόκηποι - Εξοχικό - Ζιζάνι - Καπλάνι – Υάμεια.

Τετάρτη 22/7 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς - Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια – Ελαιοχώριο.

Πέμπτη 23/7 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα - Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας.

Παρασκευή 24/7 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εύα - Αγριλιά - Αμφιθέα - Βασιλάδα - Πολύλοφος - Μάνεσι – Στέρνα.

Σάββατο 25/7 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα – Καρνάσι – Δασοχώρι – Άνω Μέλπεια – (οικ. Διμάνδρα) – Σύρριζο – Στάσιμο – Κακαλέτρι – οικ. Μαρίνα (επιστροφή Διμάνδρα) – Ψάρι – Χρυσοχώρι – Χαλκιάς – Κούβελα.