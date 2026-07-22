Aπολογούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τους εμπρησμούς στη Μεταμόρφωση

Πρόκειται για έναν πρόεδρο Κοινότητας, ηλικίας 52 ετών, τον 44χρονο αδερφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι συνελήφθησαν το Σάββατο και κατηγορούνται για εμπρησμούς, εκβιασμούς απόπειρες εκβιασμών, φθορές και κλοπές, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για επτά εμπρησμούς από πρόθεση, οι οποίοι τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από το 2024 έως το 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πυρκαγιές μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες.

Οι τρεις άνδρες θα απολογηθούν για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και αναμένεται με ενδιαφέρον η ποινική τους μεταχείριση από τις δικαστικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο εκ των τριών είχαν απασχολήσει τις Αρχές από το 2024 για υποθέσεις ναρκωτικών και παράνομων όπλων, υποθέσεις που θα εκδικαστούν το 2027.

Παράλληλα η έρευνα συνεχίζεται και εξετάζεται το ενδεχόμενο στις υποθέσεις να εμπλέκονται κι άλλα πρόσωπα από την ευρύτερη περιοχή.

Κ.Ηλ.