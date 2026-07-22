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Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026 11:39

Κλοπή σε σιδηρουργείο από 37χρονο στην Καλαμάτα

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Κλοπή σε σιδηρουργείο από 37χρονο στην Καλαμάτα

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Μεταλλικά αντικείμενα από σιδηρουργείο στην Καλαμάτα έκλεψε ένας 37χρονος λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Ο 48χρονος ιδιοκτήτης ειδοποιήθηκε από σύστημα ασφαλείας πως είχε γίνει παραβίαση στο κατάστημά του και ειδοποίησε την Αστυνομία.
Αμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Μεσσηνίας, που εντόπισαν τον 37χρονο να εξέρχεται από το σιδηρουργείο και να τρέπεται σε φυγή.
Αφού τον συνέλαβαν, σε σωματική έρευνα βρέθηκαν 8 μεταλλικά σταθμά (ζύγια), τα οποία αναγνωρίστηκαν από τον ιδιοκτήτη και του αποδόθηκαν, ενώ είχε μαζί του και ένα φακό που τον χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της κλοπής. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.
Κ.Ηλ.

Κατηγορία Αστυνομικά
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